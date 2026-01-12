Oposición mayoritaria de Venezuela contabiliza 56 excarcelaciones de presos políticos

Caracas, 12 ene (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), informó este lunes que confirmó 56 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara más temprano la liberación de 116 personas.

A través de una publicación en X, la PUD indicó que hasta las 13:15 hora local (17:35 GMT) han sido 56 los presos políticos excarcelados.

«Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares», señaló.

La plataforma sostuvo que sigue atenta a nuevas liberaciones, «hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos».

Además, publicó una lista con los nombres de las 56 personas liberadas, entre ellos, los cinco ciudadanos españoles, el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente Biagio Pilieri, el exdiputado Marco Bozo, así como la enfermera Yanny González Terán.

El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció este lunes, en un comunicado, sobre 116 «nuevas excarcelaciones» en las últimas horas de personas que vinculó con «hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación».

Este anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara el pasado jueves la excarcelación de un «número importante» de personas.

Hasta el momento, el Gobierno no ha hecho pública la cifra total, los nombres, ni las condiciones de las excarcelaciones.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados, respectivamente.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios, como El Rodeo I, a la espera de la liberación de sus seres queridos. EFE

