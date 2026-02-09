Oposición mayoritaria de Venezuela dice que Guanipa no ha incumplido medidas cautelares

Caracas, 9 feb (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), dijo este lunes que el exdiputado Juan Pablo Guanipa no incumplió ninguna de las medidas cautelares impuestas por el tribunal tras ser excarcelado el domingo y detenido nuevamente pocas horas después.

«Juan Pablo Guanipa es inocente. No ha cometido ningún delito ni ha incumplido ninguna de las medidas cautelares impuestas, por lo que su nueva detención es arbitraria e ilegal, y debe ser liberado de inmediato y de manera plena», señaló la PUD en una publicación en X.

A su juicio, el «secuestro violento» en horas de la madrugada de Guanipa por parte de «grupos armados no identificados» y la posterior publicación de un comunicado de la Fiscalía, en la que se revoca la medida de excarcelación, «pone en evidencia el talante antidemocrático del régimen interino y la imperiosa necesidad de desmantelar el aparato represivo del régimen».

La PUD exigió garantías para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes.

La Fiscalía venezolana informó este lunes, a través de un comunicado, que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

La institución declaró que pidió que el exdiputado pase «a un régimen de detención domiciliaria».

Sin embargo, Ramón Guanipa, hijo del opositor, denunció la mañana de este lunes que desconoce el paradero de su padre.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a María Corina Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y, horas después, volvió a ser detenido.

Por su parte, el abogado de Guanipa, Joel García, criticó que la Fiscalía no identifique en su comunicado qué condición incumplió el dirigente político, cuándo ocurrió ni cómo se verificó.

Igualmente, dijo que la boleta de excarcelación solo establece la presentación ante los tribunales cada 30 días.

«Declarar ante medios o acompañar a familiares no viola ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública. Convertir derechos constitucionales en ‘incumplimientos’ es jurídicamente improcedente», subrayó. EFE

