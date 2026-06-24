Oposición nicaragüense destaca firme intervención de Costa Rica contra régimen de Ortega

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Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- El partido opositor nicaragüense en el exilio Ruta del Cambio destacó este miércoles la firme intervención de Costa Rica durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que expresó la preocupación de su país por la presencia militar rusa en Nicaragua, así como de «organizaciones terroristas» como Hamás y Hizbulá.

«Desde Ruta del Cambio expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento al Gobierno de Costa Rica y al canciller Manuel Tovar Rivera por su firme intervención durante la Asamblea General de la OEA», señaló en una declaración ese movimiento político, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado Félix Maradiaga.

Ese grupo opositor valoró que Costa Rica «continúe alzando su voz frente a las amenazas que representa la dictadura Ortega-Murillo para la democracia, los derechos humanos y la seguridad regional, así como su respaldo a las iniciativas que mantienen a Nicaragua en la agenda hemisférica».

«La solidaridad y el compromiso democrático de países como Costa Rica son fundamentales para acompañar la lucha del pueblo nicaragüense por la libertad, la justicia y la democracia», agregó.

El canciller costarricense Tovar expresó en la Asamblea General de la OEA que «Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá».

Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados. Desde el 2018 el entonces presidente costarricense Carlos Alvarado (2018-2022) decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.

Por otro lado, varios movimientos y organizaciones opositoras nicaragüenses también celebraron «las contundentes palabras del presidente José Raúl Mulino sobre la crisis nicaragüense, las del canciller de Costa Rica Manuel Tovar Rivera, y del Sub-Secretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau», durante la Asamblea General de la OEA.

El presidente Mulino recordó el lunes la situación política y de derechos humanos que se vive en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia.

Mulino afirmó que, en su calidad de Estado anfitrión, Panamá considera su «obligación» señalar lo que la organización «no puede ignorar», en referencia a la situación de Nicaragua, donde denunció un «grave deterioro del respeto a los derechos humanos».

«La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización defiende», expresó el mandatario panameño.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. EFE

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