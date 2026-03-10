Oposición nicaragüense respalda informe que documenta «crímenes» del régimen sandinista

San José, 10 mar (EFE).- La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) expresó este martes su agradecimiento y respaldo a las conclusiones del más reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, que documenta «crímenes» cometidos por el Gobierno presidido por los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Este informe vuelve a confirmar, con evidencia contundente, la existencia de un aparato estatal organizado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para ejecutar una política sistemática de represión, persecución política y violaciones graves a los derechos humanos», señaló ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en una declaración.

Para esa organización política, es particularmente grave la documentación del papel desempeñado por el actual cocanciller nicaragüense Valdrack Jaentschke, a quien los expertos señalan como parte de la estructura que ha coordinado acciones de represión transnacional contra nicaragüenses en el exilio.

«Estas revelaciones evidencian que la política exterior del régimen ha sido utilizada como instrumento para vigilar, intimidar y perseguir a opositores fuera del país, convirtiendo las representaciones diplomáticas en extensiones del aparato represivo», denunció la CDN.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua denunció este martes en Ginebra que el Ejecutivo de Ortega y Murillo posee una red transnacional de vigilancia e inteligencia, con destacada participación del cocanciler Jaentschke, encargada de intimidar a «cientos de miles de nicaragüenses en el extranjero».

Jaentschke, indicaron, formó presuntamente parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar esas acciones de represión transnacional contra exiliados en varios países, según ese grupo.

Asimismo, el movimiento político destacó que el informe de los expertos «también confirma que esta maquinaria de persecución ha sido financiada mediante el desvío de recursos públicos y prácticas sistemáticas de corrupción, consolidando un modelo de poder basado en el control absoluto del Estado, la impunidad y la negación de los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense».

Ante esas «graves revelaciones», la CDN hizo un llamado urgente a los Gobiernos democráticos del mundo «para que actúen con firmeza frente a los crímenes documentados y adopten medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas de los responsables!».

«En particular, instamos a los Estados comprometidos con la defensa del derecho internacional y los derechos humanos a impulsar acciones legales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la Corte Internacional de Justicia, por su incumplimiento de los tratados internacionales, las violaciones sistemáticas al derecho internacional, los crímenes contra la población nicaragüense y las acciones de represión transnacional que afectan la seguridad jurídica y política más allá de nuestras fronteras», abogó.

«El mundo democrático no puede permanecer indiferente ante un régimen que ha convertido al Estado en instrumento de persecución y que pretende extender su represión más allá de Nicaragua. La impunidad solo prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense y destruye la fe en un orden internacional basado en normas», agregó.

Ese organización reafirmó su lucha por la libertad, la democracia y el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua

Los expertos, que ya en informes anteriores señalaron que las violaciones cometidas por las autoridades nicaragüenses desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad, no cuentan con la cooperación del régimen de Ortega y Murillo, que el pasado año se retiró del Consejo de Derechos Humanos y otras instituciones de la ONU.EFE

