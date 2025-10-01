Oposición pide a candidato de Milei apartarse de la Presidencia de comisión parlamentaria

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- Diputados de diversos bloques opositores conminaron este miércoles a José Luis Espert, candidato del oficialismo para las elecciones legislativas del 26 de octubre, a que se aparte de la Presidencia de una comisión parlamentaria, por sus presuntos nexos con un empresario acusado en Estados Unidos de integrar una red de narcotráfico.

En medio del escándalo por una denuncia presentada el pasado lunes contra Espert, el diputado de la formación gobernante La Libertad Avanza (LLA) se presentó este miércoles para encabezar una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja para empezar a discutir el proyecto de ley de Presupuesto 2026.

Pero antes de abordar dicha iniciativa, varios diputados opositores tomaron la palabra para que Espert se aparte por propia decisión de la Presidencia de la comisión o asuma el proceso para ser removido por las vías que marca el reglamento parlamentario.

«Espert no puede ser el presidente de esta comisión. La conducta de Espert se tiene que analizar en los ámbitos formales institucionales que tiene la Cámara de Diputados», afirmó Germán Martínez, del bloque peronista Unión por la Patria.

Espert fue denunciado por presunto lavado de dinero en relación a un giro de doscientos mil dólares que habría recibido en febrero de 2020 por parte de Federico «Fred» Machado, un empresario detenido en Argentina y con pedido de extradición de la Justicia de Estados Unidos, donde enfrenta cargos por fraude y narcotráfico.

«Usted recibió doscientos mil dólares de Fred Machado, un conocido narco que está siendo investigado por la Justicia norteamericana. Le queremos preguntar: ¿qué hizo con los doscientos mil dólares que le dio Machado y que la Justicia de Estados Unidos ya mostró en un asiento contable que usted recibió?», inquirió la diputada Mercedes de Mendieta, de Izquierda Socialista.

La denuncia contra el diputado de ultraderecha quedó radicada en un juzgado federal en la localidad bonaerense de San Isidro, mientras continúa abierta otra investigación por aportes a la campaña presidencial de Espert en las elecciones de 2019.

Ese año, Machado trasladó al actual diputado por LLA en su avión privado para una actividad proselitista en la ciudad de Viedma, en el sur del país.

«Tiene que dar una explicación urgente, no podemos aceptar una alianza con un narco», reclamó Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, a Espert, quien nunca contestó a los diputados opositores.

Espert es el principal candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

En la víspera, el presidente argentino, Javier Milei, defendió públicamente a Espert y calificó las denuncias en su contra como «chimentos (chismes) de peluquería». EFE

nk/pd/jrg

