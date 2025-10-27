Oposición pide juicio político al exministro de Boric que se equivocó en tarifas de la luz

Santiago de Chile, 27 oct (EFE).- La oposición de derecha y ultraderecha de Chile presentó este lunes una solicitud de juicio político (acusación constitucional) al exministro de Energía Diego Pardow, quien renunció hace dos semanas a su cargo tras revelarse un error de cálculo en las tarifas de la luz.

La solicitud fue firmada por representantes de los opositores UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, Demócratas, Amarillos, Partido de la Gente y Partido Social Cristiano.

“Esperamos que los colegas del Gobierno voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente, sin hacer una defensa corporativa (…) Esperamos también que voten en conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha demostrado nada más que ineptitud”, dijo a la prensa el jefe de bancada RN, Frank Sauerbaum.

La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en su destitución o su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Si la Cámara Baja da el visto bueno a la acusación, será el Senado el encargado de llevarla a cabo contra Pardow.

A mediados de octubre la prensa chilena reveló un informe revelado de la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo público encargado de la regulación, el análisis y la asesoría técnica del sector energético chileno, en la que detecta un error en el mecanismo de cálculo de las tarifas eléctricas que se aplica desde 2017.

De acuerdo con el estudio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aplicó dos veces en períodos anteriores, generando un alza en las cuentas superior a la que correspondía.

El escándalo provocó la salida del Gobierno de Pardow, militante del Frente Amplio, el partido de Boric, y del secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla.

El Gobierno ha prometido que devolverá los cobros extra, que calcula en 250 millones de dólares, y dijo que ha alcanzado acuerdos con empresas distribuidoras y generadoras. EFE

