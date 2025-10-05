Oposición pide que se liberen a presos políticos antes de la canonización de venezolanos

2 minutos

Caracas, 5 oct (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió este domingo la liberación de los presos políticos en el país antes del acto de canonización de quienes serán los primeros dos santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

A través de un video, compartido en X, varios integrantes de la PUD solicitaron que la canonización sea «un espacio para la unidad y para la libertad de los presos políticos», que son 838 según la ONG Foro Penal.

«Desde la PUD levantamos nuestra voz por la libertad de los presos políticos y nos sumamos solidariamente al clamor de los familiares y del pueblo venezolano», manifestaron los activistas políticos, entre ellos Delsa Solórzano y María Beatriz Martínez.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió una canonización sin presos políticos y solicitó al papa León XIV que «eleve su voz solidaria ante la injusticia que hoy sufren los más vulnerables en Venezuela».

El CLIPP convocó este domingo a una oración en varios estados de Venezuela y países para pedir a los futuros santos venezolanos por la liberación de los presos políticos.

En Caracas, la ONG denunció el «acoso» de personas que identificó como «afectas al chavismo», quienes, según dijo, intentaron impedir la actividad en una capilla del oeste de la ciudad, aunque finalmente pudo llevarse a cabo.

El pasado septiembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió a León XIV interceder por los presos políticos en el país suramericano, para que a estos los liberen antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE

rbc/enb

(video)