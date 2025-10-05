The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Oposición pide que se liberen a presos políticos antes de la canonización de venezolanos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 5 oct (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió este domingo la liberación de los presos políticos en el país antes del acto de canonización de quienes serán los primeros dos santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

A través de un video, compartido en X, varios integrantes de la PUD solicitaron que la canonización sea «un espacio para la unidad y para la libertad de los presos políticos», que son 838 según la ONG Foro Penal.

«Desde la PUD levantamos nuestra voz por la libertad de los presos políticos y nos sumamos solidariamente al clamor de los familiares y del pueblo venezolano», manifestaron los activistas políticos, entre ellos Delsa Solórzano y María Beatriz Martínez.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió una canonización sin presos políticos y solicitó al papa León XIV que «eleve su voz solidaria ante la injusticia que hoy sufren los más vulnerables en Venezuela».

El CLIPP convocó este domingo a una oración en varios estados de Venezuela y países para pedir a los futuros santos venezolanos por la liberación de los presos políticos.

En Caracas, la ONG denunció el «acoso» de personas que identificó como «afectas al chavismo», quienes, según dijo, intentaron impedir la actividad en una capilla del oeste de la ciudad, aunque finalmente pudo llevarse a cabo.

El pasado septiembre, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió a León XIV interceder por los presos políticos en el país suramericano, para que a estos los liberen antes de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Tanto el Gobierno como la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos y aseguran que se trata de ciudadanos que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE

rbc/enb

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR