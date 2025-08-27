Oposición salvadoreña pide derogar reelección presidencial indefinida de la Constitución

3 minutos

San Salvador, 27 ago (EFE).- El partido de oposición salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) presentó este miércoles una solicitud para derogar la reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, aprobada y ratificada a finales de julio por la Asamblea Legislativa, la cual no contó con el apoyo del oficialismo.

«Es un tema que realmente es contrario a lo que establece nuestra Constitución y a la alternancia en el poder y por eso queremos presentar que se derogue esa reforma constitucional», dijo la diputada de Arena Marcela Villatoro al presentar la solicitud durante la sesión plenaria que se desarrolla hoy.

Esta iniciativa contó con el respaldo de la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, con quien suman tres diputados de oposición, mientras que los restantes 57 diputados del oficialismos no acompañaron la iniciativa.

La solicitud no fue recibida por la Presidencia del Congreso al no contar con la firma de al menos 10 diputados, requisito necesario para su votación al ser una propuesta de reforma constitucional.

El Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Bukele defendió la iniciativa en X y señaló que «el 90 % de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida.

La enmienda también extiende el periodo presidencial a 6 años a partir de 2027, anuló la segunda vuelta en los comicios presidenciales, además de eliminar las prohibiciones de la reelección inmediata.

En febrero de 2024, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: «Creo que no es necesaria la reforma constitucional».

En enero de ese año, afirmó en una conversación de audio de X que no buscaba una «reelección indefinida» y que «solo estoy autorizado para correr por un segundo período».

«Actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso», señaló el mandatario.

Un grupo de más de veinte organizaciones, entre estas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, manifestaron recientemente que lo que sucede en El Salvador «forma parte de un patrón de fortalecimiento de los autoritarismos» en Centroamérica.

Estas organizaciones se suman a otras, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que se han pronunciado sobre este tema y que han expresado su preocupación por lo que consideran un debilitamiento de la democracia en El Salvador.EFE

hs/sa/rao/cpy