Oposición taiwanesa cuestiona nuevo presupuesto de 40.000 millones de dólares para Defensa

3 minutos

Taipéi, 26 nov (EFE).- El principal partido opositor de Taiwán, el Kuomintang (KMT), cuestionó este miércoles la propuesta del Gobierno de aprobar un presupuesto de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.880 millones de dólares) para sufragar gastos adicionales en Defensa, debido a los altos volúmenes de endeudamiento que implicaría.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, afirmó esta tarde que la ratificación de este y de otros presupuestos pendientes de Defensa acarrearía un volumen de endeudamiento superior a los 500.000 millones de dólares taiwaneses (15.945 millones de dólares), lo que «rebasaría de largo» el límite legal permitido.

Cheng, quien ya había expresado su oposición a elevar el gasto militar de Taiwán por encima del 5 % del PIB antes de 2030, reprochó al presidente taiwanés, William Lai, no haber explicado cómo pretende financiar un gasto «tan abultado», ni haber presentado una «propuesta viable» al respecto.

«Resulta lamentable que el jefe de Estado de la República de China (nombre oficial de Taiwán), en una decisión de semejante trascendencia política, no haya informado al conjunto de la ciudadanía, ni explicado nada al Parlamento, ni abierto ningún debate profesional», subrayó la dirigente opositora.

La líder del KMT también acusó al mandatario isleño de «estar jugando con fuego» y de convertir el estrecho de Taiwán en «un polvorín», y recalcó que, al asegurar que la República de China y la República Popular China «no están subordinadas entre sí», lo que en realidad está haciendo es «avanzar a grandes pasos hacia la independencia» de Taiwán.

La postura de Cheng en este asunto es especialmente relevante dado que el KMT y su socio minoritario, el Partido Popular de Taiwán, cuentan con una mayoría de escaños en el Yuan Ejecutivo (Parlamento), lo que potencialmente podría traducirse en recortes del gasto en Defensa propuesto por Lai.

En una comparecencia de prensa en la Oficina Presidencial de Taipéi, Lai anunció hoy un conjunto de iniciativas orientadas a reforzar las capacidades defensivas de la isla, entre ellas la elaboración de un presupuesto extraordinario de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses para el período 2026-2033.

El mandatario avanzó su intención de dotar a las fuerzas armadas de un «alto nivel de preparación» para «disuadir de forma eficaz» a China de cara a 2027, año en que, según informes de inteligencia estadounidenses, el presidente chino, Xi Jinping, habría ordenado «completar los preparativos para una ‘reunificación por la fuerza'».

Esta propuesta se anunció dos días después de que Xi afirmara, en una charla telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, que el «regreso» de Taiwán a China «constituye» una «parte importante» del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, unas declaraciones fuertemente repudiadas por Taipéi. EFE

jacb/aa/alf