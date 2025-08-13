Oposición ugandesa recurre la ley que autoriza juzgar a civiles en tribunales militares

Nairobi, 13 ago (EFE).- El partido opositor Plataforma de Unidad Nacional (NUP, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la reciente ley aprobada en Uganda que permite a los tribunales militares juzgar a civiles, al considerar que socava la autoridad judicial.

La NUP, la formación del cantante y líder opositor Robert Kyagulanyi, de 43 años, conocido popularmente por su nombre artístico, Bobi Wine, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas, que se emita una orden permanente que impida el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares y que se cubran los costes judiciales.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ratificó en junio la ley después de que el Parlamento aprobara en mayo la controvertida enmienda legal que otorga a los tribunales militares la facultad de juzgar a civiles en determinadas circunstancias, en contra de un fallo del Tribunal Supremo emitido a finales de enero que declaró inconstitucional esa práctica.

La nueva legislación permite que las cortes marciales procesen a civiles por delitos graves como traición, asesinato, terrorismo o posesión de armas restringidas, especialmente si se considera que colaboraron con personal militar en la comisión de esos actos.

«Esta ley es una afrenta directa al constitucionalismo, a la autoridad judicial y a los derechos de los ugandeses», declaró el secretario general de la NUP, David Lewis Rubongoya, tras presentar la demanda, según recogen medios locales.

«Está diseñada para afianzar la persecución política y normalizar el juicio de civiles en tribunales militares», agregó.

La NUP cuestiona las disposiciones que otorgan al Alto Mando el poder de nombrar a los miembros de los tribunales militares con mandatos cortos y renovables, así como la creación de un departamento de tribunales militares bajo la presidencia del Tribunal Militar.

Rubongoya argumentó que estos cambios comprometen la independencia judicial, reducen las competencias de la Fiscalía y debilitan la supuesta imparcialidad de los tribunales militares.

«En octubre de 2024, 17 de nuestros simpatizantes se declararon culpables bajo coacción después de casi cuatro años de detención. Posteriormente fueron indultados por el presidente, lo que supone un reconocimiento de la injusticia cometida», afirmó.

El Tribunal Supremo ugandés dictaminó en enero que juzgar a civiles en tribunales militares es «erróneo» y contrario a la Constitución, al considerar que estos órganos carecen de independencia e imparcialidad.

Ese veredicto obligó a las autoridades a trasladar el juicio militar del histórico líder opositor Kizza Besigye -acusado de delitos que podrían conllevar la pena de muerte- a un tribunal civil. Besigye sigue detenido, casi nueve meses después de su arresto, y se le ha denegado repetidamente la libertad bajo fianza.

La aprobación de la nueva ley desató una fuerte oposición entre parlamentarios críticos, defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles, que advirtieron de que esta herramienta legal podría ser utilizada para reprimir la disidencia política. EFE

