Oposición venezolana cree que visita de Petro puede ayudar en una «solución democrática»

2 minutos

Caracas, 24 abr (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señaló este viernes que la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Caracas para reunirse con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, puede contribuir a que la nación petrolera avance hacia una «solución democrática real».

«Colombia puede jugar un papel útil si acompaña, sin ambigüedades, una ruta de transición pacífica, constitucional y verificable», indicó el bloque en un comunicado publicado en X.

El mandatario colombiano llegará a Caracas este viernes para reunirse con Rodríguez, en la primera visita de un jefe de Gobierno a Venezuela desde el ataque militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La PUD dijo entender que la agenda incluye temas bilaterales relevantes, como la seguridad fronteriza, la energía y la situación en zonas afectadas por grupos armados y el narcotráfico.

«Pero también es importante señalar que no habrá estabilidad duradera ni cooperación sostenible entre nuestros países sin avances reales en materia de democracia, legitimidad institucional y respeto a la voluntad popular en Venezuela», añadió el bloque opositor.

Por ello, aseguró que espera que la visita de Petro «ayude a fortalecer el derecho de los venezolanos a vivir en libertad, con instituciones legítimas, elecciones libres y un horizonte de convivencia democrática».

El Gobierno colombiano informó este viernes que la cita entre Petro y Rodríguez tendrá lugar «en el marco del Encuentro Presidencial Colombia-Venezuela, con el objetivo de avanzar en la seguridad fronteriza».

Ambos países comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.

La reunión entre los dos mandatarios se da tras la cancelación a última hora, a principios de marzo, de un encuentro que estaba previsto en el puente Atanasio Girardot, también conocido como ‘Tienditas’, en la frontera común.EFE

sc/lb/gpv