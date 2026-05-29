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Oposición venezolana plantea diálogo con el chavismo y EE.UU. para restaurar la democracia

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Caracas, 28 may (EFE).- El sector mayoritario de la oposición venezolana y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron este jueves una negociación política «seria, firme y responsable» con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para «restaurar la democracia» en el país suramericano.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por Machado, nobel de la paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de «una elección presidencial libre, transparente y soberana» con «la debida observación internacional». EFE

csm/gpv

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