Oposición venezolana rechaza que tribunal le haya negado amnistía a asesor jurídico

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Caracas, 13 mar (EFE).- La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este viernes que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico del bloque antichavista y de la líder María Corina Machado.

«Esta decisión ratifica la urgente necesidad de contar con instituciones y jueces independientes que actúen conforme a derecho y no siguiendo instrucciones políticas», señaló la PUD en un comunicado publicado en X.

La coalición sostuvo que el cese de la persecución y la libertad de todos los presos políticos no son concesiones: «son condiciones indispensables para que Venezuela pueda avanzar hacia una transición democrática real, basada en la restitución de derechos, la confianza institucional y la reconciliación nacional».

Perkins Rocha denunció este viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado por considerar que su causa está excluida de la normativa aprobada por el Parlamento.

«Dicho juez, José Antonio Morán, me niega el beneficio constitucional de la amnistía porque considera que me encuentro dentro de los supuestos legales de exclusión de este beneficio, previstos en el artículo 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026», indicó Rocha en una publicación en X.

El opositor consideró que el juez ha incurrido en un «grave error de interpretación acerca del espíritu, contenido y alcance» de la norma por lo que rechazó este fallo.

Asimismo, dijo que por medio de su abogado ejercerá el recurso de apelación como establece el artículo 12 de la Ley de Amnistía.

El jueves, el abogado venezolano Omar Mora Tosta dijo que se venció el plazo de 15 días para dar una respuesta sobre la amnistía solicitada para Rocha, quien pasó a un régimen de arresto domiciliario desde el pasado 8 de febrero.

Además, señaló que otros opositores que estaban en la misma causa, como el exdiputado Freddy Superlano, sí recibieron la amnistía por lo que argumentó que esta debe extenderse a todos los acusados.

Rocha fue uno de los críticos más firmes del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al cuestionar a esta institución por proclamar como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, sin publicar los resultados detallados.

El opositor, detenido en agosto de 2024, fue vinculado con la divulgación en una página web de más del 80 % de las copias de actas electorales de las presidenciales, que el oficialismo tilda de falsas y que la oposición mayoritaria defiende como las pruebas de la reclamada victoria de quien su candidato, Edmundo González Urrutia. EFE

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