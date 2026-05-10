Oposición venezolana se solidariza con las madres de los presos políticos y exige justicia

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Caracas, 10 may (EFE).- Partidos y activistas opositores de Venezuela, así como organizaciones no gubernamentales, se solidarizaron este domingo, cuando se celebra el Día de la Madre, con las madres de los presos políticos y exigieron justicia para ellas.

Varios de los mensajes publicados en la red social X mencionan, especialmente, a Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue informada por el Gobierno esta semana, tras meses de búsqueda por parte de su mamá.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado expresó que hoy todas las mujeres venezolanas son una «en la señora Carmen», entre otras que «representan lo que significa criar y luchar por un hijo y demuestran que el amor de una madre no se rinde jamás».

«Pronto vamos a abrazarnos todas, con nuestras familias, en libertad», dijo.

El partido Primero Justicia exigió «justicia para todas las madres que, por la persecución, por buscar un mejor futuro o la cárcel, hoy no pueden abrazar a sus hijos y nietos».

La formación Encuentro Ciudadano aseguró que, en Venezuela, ser madre «también ha significado resistir, resistir la separación de los hijos que emigraron, el hambre, los apagones, la incertidumbre y el dolor de ver un país roto».

«Pero hoy, especialmente, pensamos en las madres de los presos políticos. En esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos, que recorren tribunales y cárceles buscando justicia, que viven entre la angustia y la esperanza. A ellas, nuestro respeto y solidaridad», escribió en X.

El partido pidió que este día «no sea solo una celebración, sino también un recordatorio de la deuda que Venezuela tiene con tantas madres que sufren en silencio».

Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que cientos de mujeres pasan su día «haciendo filas frente a una cárcel, mientras otras despiertan lejos de sus hijos, encerradas en una celda, viendo cómo la infancia transcurre detrás de una visita, una llamada o una fotografía».

«Hay madres que recorren kilómetros cargando comida y medicinas para sus hijos presos, madres que envejecen entre requisas, traslados y silencios institucionales, madres como Carmen Teresa Navas que pasan meses buscando desesperadamente a sus hijos mientras el régimen los desaparece, tortura o asesina», expresó.

En ese sentido, advirtió que la crisis penitenciaria «no solo castiga a quienes están privados de libertad, también rompe vínculos, separa familias y condena a miles de mujeres a vivir la maternidad entre el dolor, la incertidumbre y la ausencia».

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió, en este «Día de las Madres, la libertad para sus hijos».

«Ese es el regalo que esperan las madres que siguen frente a las cárceles. No piden privilegios: exigen justicia, verdad y regreso a casa», agregó.

En Venezuela permanecen encarcelados 457 presos políticos, cuando sigue en vigor una amnistía limitada a ciertos delitos y hechos y períodos de tiempo específicos, según la ONG Foro Penal. EFE

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