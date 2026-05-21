Opositor anuncia que volverá a Venezuela a «buscar justicia» tras diez años en el exilio

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Caracas, 21 may (EFE).- El dirigente opositor y exdiputado regional Lester Toledo anunció este jueves que regresará a Venezuela tras diez años en el exilio, para «buscar justicia», luego de que pasaran sesenta días sin recibir respuesta sobre su solicitud de amnistía.

«Voy saliendo a Venezuela (…) en minutos voy saliendo en un avión que me llevará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía (que sirve a Caracas), voy a Venezuela después de diez años de este exilio forzoso al que me obligaron por acusaciones injustas», señaló Toledo, integrante del partido Voluntad Popular (VP) -fundado por el líder opositor Leopoldo López-, en un video publicado en sus redes sociales.

El exdiputado del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) indicó que regresará a su país para buscar la justicia que, aseguró, le ha sido negada como a cientos de connacionales.

Toledo explicó que tras la promulgación de la Ley de Amnistía, en febrero pasado, hizo la solicitud pero hasta la fecha no ha recibido respuesta, por lo que su objetivo es acudir directamente al Palacio de Justicia, en Caracas, «para desmentir una por una todas las calumnias» de las que se dice ha sido víctima.

De acuerdo a la legislación, los tribunales tienen un plazo de quince días para dar respuesta a las solicitudes de amnistía.

«No voy a Venezuela buscando guerra, no voy a Venezuela buscando fomentar violencia, no voy a Venezuela buscando desestabilizar (…) voy a buscar justicia», insistió.

En febrero de 2017, el Gobierno español le concedió la nacionalidad a Toledo, luego de que en agosto de 2016 fuera acusado de «financiar el terrorismo» en Venezuela al, supuestamente, «contratar sicarios colombianos para causar incidentes» en una marcha opositora que tuvo lugar en esas fechas.

El exdiputado aseguró entonces que la acusación es una represalia del Gobierno venezolano por denunciar la corrupción en el país suramericano.

En julio de 2024, la Fiscalía de Venezuela informó la apertura de una investigación ante un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición para adulterar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral.

El entonces fiscal general, Tarek William Saab, señaló en esa fecha que el sistema electoral sufrió un «ataque desde Macedonia del Norte», con la intención de «manipular los datos que se estaban recibiendo» sobre los resultados de las votaciones.

Saab responsabilizó por estos planes a la líder opositora María Corina Machado, así como a Toledo y al exalcalde Leopoldo López, actualmente en el exilio.EFE

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