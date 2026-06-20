Opositor celebra negociación respaldada por Estados Unidos para transición en Venezuela

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Caracas, 20 jun (EFE).- El opositor venezolano Antonio Ecarri celebró este sábado la negociación entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y el de 2015, que defiende su continuidad, luego de que Estados Unidos convocara a la antichavista Dinorah Figuera para dialogar por la transición en Venezuela.

«Saludamos que sea la sensatez la que prive y que tengamos mecanismos de negociación, de conversación y de construcción de consensos», dijo en un video Ecarri, quien fue candidato por el partido Alianza del Lápiz en las presidenciales de 2024.

El opositor subrayó en X que el objetivo de estos acercamientos es que el Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por rectores afines al chavismo, sea una institución que «fortalezca la confianza de los venezolanos».

«El objetivo debe ser claro: construir un CNE plural, con garantías para todos, que blinde las elecciones y fortalezca la confianza de los venezolanos», escribió en la publicación que acompañó con el video.

Ecarri fijó posición luego de que Figuera regresara a Venezuela el jueves pasado tras permanecer ocho años en el exilio, convocada precisamente por el Departamento de Estado de EE.UU. para sostener encuentros en el marco de una transición política.

La exdiputada, quien defiende que es la presidenta de la AN elegida en 2015 -entonces controlada por la oposición-, asegura que regresó a su país para desarrollar un «plan estratégico para la democracia» junto al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, y con el «acompañamiento» de Estados Unidos.

En una entrevista difundida este viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera señaló que uno de los objetivos es conformar un CNE «vigoroso, creíble y transparente».

El pasado mes, el mayor bloque opositor de Venezuela propuso una negociación «seria, firme y responsable», liderada por María Corina Machado con el Gobierno interino y el acompañamiento de EE.UU., para «restaurar la democracia» a través de una «elección presidencial libre, transparente y soberana».

El chavismo respondió posteriormente que no estaba planteada una negociación con la oposición mayoritaria y «menos» con Machado. EFE

rbc/gad

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