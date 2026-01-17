Opositor denuncia huelga de presos políticos en cárcel venezolana para exigir su libertad

Caracas, 17 ene (EFE).- Un grupo de presos políticos de la cárcel venezolana Rodeo I inició una huelga de hambre para exigir su libertad y mejores condiciones de reclusión, denunció este sábado Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora y nobel de la paz 2025, María Corina Machado.

En su cuenta de X, Moreno indicó que, ante esta situación, el grupo de presos «fue sometido a un aislamiento prolongado, en una celda de castigo, obligados a permanecer desnudos».

«Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los tiene en un nivel de desesperación y preocupación constante. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos», manifestó.

El Gobierno no ha confirmado de momento la huelga de hambre en Rodeo I, ubicada en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Esta denuncia se da en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes pernoctaron desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero, según el conteo de la ONG Foro Penal y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

A través de X, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal -organización dedicada a la defensa de los presos políticos-, indicó que hasta este sábado a las 17:00 hora local (21:00 GMT) contabilizaba 139 excarcelaciones.

Por su parte, la PUD registraba hasta las 17:20 hora local (21:20 GMT) de hoy 155 excarcelaciones y pidió acelerar los procesos de liberaciones para que «finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios».

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles». EFE

