Opositor dice que Delcy Rodríguez carece de voluntad para resolver problemas de servicios

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Caracas, 17 abr (EFE).- El exconcejal de Caracas y expreso político opositor Jesús Armas consideró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, carece de voluntad política para solucionar los problemas de los servicios públicos en el país, donde se reportan frecuentes apagones y cortes en el suministro de agua potable.

«Lo que tiene que ocurrir es que haya voluntad política y claramente el interinato que está en el poder no la tiene», declaró Armas, a las afueras de la sede de Hidrocapital en Caracas, la empresa que se encarga de administrar, mantener, sanear y distribuir el agua en la capital venezolana.

Armas planteó que la «única forma» de solucionar esta situación es que se celebren «elecciones libres» y «acabar con la corrupción», lo que a su juicio es uno de los problemas que afecta a los servicios públicos.

El exconcejal abogó por la descentralización de los servicios, al mencionar, a modo de ejemplo, que si se necesita «un tornillo para un servicio de agua o una tubería en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia)» se requiere una autorización de Caracas.

«Necesitamos que empiece un proceso de privatización para que podamos tener muchísimo más capital, pero para eso tenemos que hacer una serie de reformas», afirmó el expreso político, quien estuvo detenido desde diciembre de 2024 hasta febrero de este año.

En este sentido, precisó que estos cambios implican respetar la ley de prestación de servicios de agua y garantizar tarifas adecuadas para atraer a los inversionistas en los servicios públicos.

Sobre el servicio de agua, subrayó que los estados Nueva Esparta (insular) y Sucre (noreste) tienen meses sufriendo una escasez «muy profunda» de agua, una situación que ocurre, añadió, no por daños producto de movimientos telúricos, como han asegurado las autoridades, sino por la precariedad en la conducción de Hidrocapital y la «corrupción» que ha habido en esta empresa.

«Lo mismo ocurre en el caso del Área metropolitana de Caracas, donde vimos una escasez tremenda por una avería hace algunas semanas. En promedio, los ciudadanos de Caracas pasan el 67 % del tiempo con las tuberías vacías», concluyó.

Este viernes, la Unión Europea informó que ha donado 150.000 euros (unos 176.000 dólares) para ayudar a los afectados por una crisis hídrica en Sucre y calculó que más de 18.000 personas se beneficiarán directamente de esta ayuda.

En una nota de prensa, señaló que, desde el pasado 22 de febrero, una falla en un sistema de abastecimiento de agua potable provocada por eventos sísmicos ha dejado sin el servicio a miles de familias en Sucre y Nueva Esparta.

En estos estados, la crisis ha forzado a las personas a depender del mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación, una práctica extendida en otras regiones del país, donde muchos venezolanos han instalado sistemas de captación de agua subterránea para abastecer sus hogares.

La Gobernación de Sucre, encabeza por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la «emergencia hídrica» por una «falla estructural» en el embalse Turimiquire tras un «evento telúrico», del que no se conoce una fecha precisa. EFE

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