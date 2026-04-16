Opositor Guanipa dice que el sistema eléctrico de Venezuela está en «completo abandono»

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Caracas, 16 abr (EFE).- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder y premio nobel María Corina Machado, consideró este jueves que el sistema eléctrico de Venezuela está en «completo abandono», tras denunciar «otro apagón general» en Maracaibo, una ciudad al noroeste de Venezuela que sufre constantes fallas eléctricas.

«El sistema eléctrico está en completo abandono por quienes se robaron todo, sin importarle el padecimiento de los venezolanos, que viven cortes eléctricos cada día», manifestó Guanipa en su cuenta de X.

En este contexto, argumentó que no hay recuperación posible bajo el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, a quien consideró hay que «sacar» del poder por el «futuro» del país.

El pasado domingo, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) exhortó al Gobierno de Venezuela a precisar el plan de ahorro de energía, establecido en marzo pasado para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico, tras reportarse fallas prolongadas de electricidad en varios estados del país.

En un comunicado, Consecomercio pidió que se publiquen los días y horas del racionamiento eléctrico, lo que permitirá al sector comercial y a los proveedores de servicios «planificar y tomar las medidas necesarias para continuar garantizando los bienes y servicios que demanda la población».

Asimismo, reconoció que la «deficiencia de los servicios públicos sigue siendo un tema transversal que limita el desarrollo de la cadena productiva», sobre todo en las zonas más alejadas de Caracas.

Delcy Rodríguez habló recientemente sobre un fenómeno solar en Venezuela, que provocará aumentos en la temperatura, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético del que no ofreció mayores detalles.

En marzo, representantes de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales informaron que acordaron sumarse a un plan para el ahorro de la electricidad, tras un encuentro con funcionarios del Gobierno.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector. EFE

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