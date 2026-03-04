Opositor Juan Pablo Guanipa: Mi lucha es para lograr restituir la democracia en Venezuela

4 minutos

Henry Chirinos

Maracaibo (Venezuela), 4 mar (EFE).- Casi dos semanas después de haber recobrado su libertad plena, el exdiputado Juan Pablo Guanipa aseguró a EFE que lucha por la restitución de la democracia en Venezuela, que considera que atraviesa un proceso de transición tras el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero que debe llevar al país a unas elecciones.

Desde su natal Maracaibo, la capital del estado Zulia (occidente), Guanipa dice ver tres «actores fundamentales» en el nuevo escenario: la unidad opositora -integrada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y otros partidos que apoyan un proceso de cambio-, el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, y Estados Unidos.

«Hoy Estados Unidos ha presentado un proyecto que está basado en esas tres etapas de recuperación, estabilización y transición que va a terminar en un proceso electoral», señaló el dirigente, quien considera «fundamental» la presencia de Washington «hasta que se logre la definitiva estabilización democrática del país».

En su opinión, este proceso comenzó en octubre de 2023, cuando Machado fue elegida candidata opositora para las elecciones de julio de 2024, a las que finalmente concurrió González Urrutia tras la inhabilitación de la premio nobel de la paz, y en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor pese a las denuncias de fraude.

«Yo siempre dije: esto va a traer consecuencias», agregó Guanipa, que observó en esos hechos el origen de «los sucesos del 3 de enero».

Alternancia

Para este dirigente, Venezuela está preparada para una alternativa política, después de haber pasado «muchísimas cosas muy desagradables durante estos 27 años».

«Todo el proceso de depauperación económica, social que el país ha vivido, todo este proceso de desinstitucionalización, de acabar con las reglas, de acabar con la separación de poderes, de acabar con el Estado de derecho, todo esto tiene que cambiar», afirmó.

En ese sentido, dijo notar al pueblo «esperanzado» al sentir que avanza «hacia un camino de libertades», pero también «desesperado».

«Pareciera que quisiéramos que ya todo se dé de una vez, que nos parece que dos meses es como mucho tiempo y que ya queremos que el cambio se concrete», advirtió Guanipa, por lo que invitó «a esperar un poco».

Oposición

Al referirse a la oposición, hizo una distinción entre quienes «están realmente de acuerdo, dispuestos a trabajar por lograr un definitivo cambio político en Venezuela», y los que consideran que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debe quedarse en el poder, ya que suponen que «da más estabilidad al país».

«No creemos que sea necesario unirnos a ellos, porque el objetivo de unos y otros es completamente distinto. Y yo creo que nosotros, si interpretamos la aspiración del pueblo venezolano en este momento, la gran mayoría del pueblo quiere que haya un cambio político y reconoce además a María Corina como líder de esa alternativa democrática», afirmó.

Y ante la posibilidad de un retorno de Machado al país, dijo que es «justo, necesario, adecuado, no solamente el regreso de María Corina», sino de «todos los que están en el exilio».

«Si tú quieres reconciliar, como dices, un país, tienes que lograr que todos regresen y que todos los presos políticos estén en libertad», defendió.

Guanipa opina que la ley de amnistía -tras cuya aprobación fue liberado pese a que, según el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, no le correspondía- «no era necesaria» ni tampoco «puede ser excluyente».

«Ellos mismos han dicho que sin ley de amnistía soltaron a 800, 900 personas», argumentó el opositor al opinar que «lo que hace falta es que tengan voluntad política».

Detención

Sobre su detención desde el 23 de mayo de 2025 y hasta el pasado 8 de febrero, cuando fue liberado, pero horas después enviado a prisión domiciliaria tras encabezar una caravana, recordó sus primero 21 días como «sumamente duros», «desagradables» e «inadecuados».

«Yo primero no sabía a qué me iba a enfrentar. En segundo lugar, está el miedo de qué te puede pasar en la cárcel y, en tercer lugar, está el asunto de cuándo puedo yo salir de aquí», recordó.

Durante esa primera etapa dijo haber dormido en una colchoneta, con frío y sin cobijas. También vistió un uniforme que pudo cambiarse 21 días después.

Guanipa, que en el día 30 de su reclusión accedió a un libro, confiesa haber encontrado refugio en la oración y la lectura, con 154 libros y 62.000 páginas leídas en 8 meses.

«Yo fui libre en prisión», concluyó este hombre que se aferró igualmente a la esperanza de ver a sus hijos y de que el país salga «de esta situación». EFE

