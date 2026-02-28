Opositor liberado agradece a Trump y a Rubio por «el acompañamiento al pueblo venezolano»

Caracas, 27 feb (EFE).- El exdiputado opositor venezolano Freddy Superlano, quien recibió este viernes libertad plena, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado de este país, Marco Rubio, por «el acompañamiento al pueblo» de la nación suramericana.

En un vídeo que publicó en X, Superlano, quien se encontraba en arresto domiciliario desde su salida de la cárcel el pasado 9 de febrero, expresó su agradecimiento a la comunidad internacional y «muy en especial» a Trump y a Rubio «por el acompañamiento que hacen en este proceso al pueblo venezolano».

«La diplomacia hoy vuelve a ser una herramienta poderosa, sobre todo en situaciones tan complejas», señaló.

El opositor, quien estuvo 18 meses privado de libertad, respaldó en su mensaje el plan establecido por la Administración Trump para Venezuela, al decir que acompaña «la propuesta» del mandatario estadounidense sobre «la estabilización, la recuperación económica y la transición» en el país.

Y, en ese sentido, dijo: «Nos corresponde a nosotros también, a los ciudadanos, organizarnos, acompañarlos y estar atentos a que esto se haga en el menor tiempo posible».

Por otra parte, Superlano aseguró que aún «no hay nada que celebrar» debido a que «cientos de venezolanos hoy siguen detenidos» por motivos políticos, pese a la aprobación la semana pasada de una amnistía por la que, según cifras oficiales, 223 personas han salido de prisión y 4.534 con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

A su juicio, «reconciliación, resarcimiento de los daños y liberación de todos los presos políticos es una amnistía real».

Sin embargo, considera que el país avanza «en la dirección correcta» y que hoy se encuentra en «la antesala de la libertad».

Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024, fue despojado del grillete electrónico que controlaba su arresto domiciliario, una semana después de la promulgación de la Ley de Amnistía.

Trump, quien celebró la liberación de presos políticos en Venezuela, dijo el martes durante su discurso del Estado de la Unión que hay más excarcelaciones «por venir». EFE

