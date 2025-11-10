Opositor nicaragüense llama a Europa a jugar un rol más activo en defensa de democracias

Berlín, 10 nov (EFE).- El dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga aseguró este lunes que Europa debería tener un rol «mucho más activo» en la defensa de las democracias alrededor del mundo, con especial énfasis en Latinoamérica.

En el marco de la ‘Conferencia de la Libertad de Berlín’, Maradiaga lamentó que Europa no tuviera un liderazgo más importante en América Latina, esencialmente España por su relación histórica, y Alemania por el peso moral, político y económico.

Maradiaga indicó así que Latinoamérica está «muy sola» frente a China, que, añadió, actúa en la región mediante contratos de infraestructura, mecanismos de financiamiento y movimientos y partidos autoritarios, y Rusia, que utiliza técnicas de desinformación que se combinan con «la erosión de América Latina».

«Creo que es la hora de establecer una conversación muy franca, donde América Latina y Europa deben tener una agenda muy clara de derechos humanos, de respeto a las resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad (de la ONU) y alrededor de elementos fundamentales de la dignidad humana», reflexionó.

A favor de González Urrutia y en contra de Maduro

En este sentido, Maradiaga reivindicó no solo mostrar indignación por actos unilaterales que están ocurriendo alrededor del mundo, entre ellos en Venezuela y su propio país, sino también la importancia del multilateralismo.

El opositor nicaragüense, que participó en la conferencia junto a disidentes venezolanos, como Leopoldo López y Edmundo González Urrutia, reconoció que «el pueblo venezolano ha hecho todo lo que está en los manuales clásicos de no violencia», como manifestarse o boicotear las elecciones, pero no han obtenido resultado.

«El presidente legítimo en mi opinión, y en la opinión de más del 80 % de los votantes venezolanos, es don Edmundo González», añadió sobre el líder opositor de Venezuela.

El nicaragüense también arremetió contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y aseguró que no se trata de un «autócrata básico», puesto que, añadió Maradiaga, «está vinculado con el crimen organizado, con los intereses del narcotráfico».

Nicaragua: «Una gran cárcel»

Sobre su propio país, declaró que el régimen de Daniel Ortega ha convertido a toda Nicaragua en una gran cárcel», por lo que llamó a poner el foco en esta nación centroamericana a través de la organización que él dirige, la Fundación para la Libertad de Nicaragua.

Según Maradiaga, gracias a ésta, se han documentado 2.200 casos de presos políticos desde abril del 2018 hasta octubre de este año.

«El encarcelamiento por razones políticas es el mecanismo más extremo y más inhumano, no solo en Nicaragua, sino en 78 países del mundo», condenó.

Sin embargo, recalcó que en Nicaragua la oposición se encuentra más cohesionada que en otras partes del mundo, aunque aún así es un problema al que se enfrentan en el país y una táctica de las dictaduras para atacar.

«La polarización es un instrumento muy efectivo y debo decir, con mucho pesar, que las redes sociales han aumentado esa polarización», reflexionó.

Maradiaga aseguró que para sanar esas «profundas heridas de la polarización» hay que regresar a «los elementos fundamentales de la libertad de expresión acompañada de periodismo responsable».

El oposito nicaragüense acaba de ser elegido como presidente del World Liberty Congress o «Congreso de la Libertad Mundial», asociación que reúne a líderes y activistas procedentes de 55 países bajo regímenes autócratas. EFE

