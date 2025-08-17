The Swiss voice in the world since 1935

Opositor Reyes Villa pide a los bolivianos que voten «para fortalecer la democracia»

Este contenido fue publicado en
3 minutos

La Paz, 17 ago (EFE).- El candidato opositor por la alianza Autonomía para Bolivia- Súmate, Manfred Reyes Villa, pidió a los bolivianos que vayan a votar por el fortalecimiento de la democracia, luego de emitir su voto en las elecciones generales que se celebran este domingo en Bolivia.

«Lo que les pido a los bolivianos es que vayan y voten, ya verán ustedes por qué candidato van a votar pero voten, porque eso significa fortalecer nuestra democracia que es lo que hoy necesita más nuestra querida Bolivia», dijo Reyes Villa a los medios en la ciudad de Cochabamba (centro).

El también alcalde de Cochabamba (centro) contó que en las primeras horas de los comicios, estuvo por algunos centros de votación y vio que «se está llevando a cabo una jornada tranquila», pese a que el Gobierno denunció que grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) intentan «obstaculizar» el proceso electoral.

«Ha llegado el momento de salvar a Bolivia y eso depende de ustedes, de que participen en este proceso electoral que no es cualquier proceso, es totalmente diferente, el color que tiene que ganar hoy es el rojo, amarillo y verde», aseguró Reyes Villa.

El político se encuentra entre la cuarta y quinta posición de intención de voto, según reflejan las últimas encuestas.

Reyes Villa, de 70 años, compite por tercera ocasión en una elección presidencial luego de participar en 2002, cuando siendo favorito obtuvo el tercer lugar (20,1 %), detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada (20,4 %) y Evo Morales (20,94 %).

En 2009 obtuvo el segundo lugar con el 26,4 % de los votos, detrás del exmandatario que alcanzó el 64,2 %, aunque es más recordado por las reiteradas victorias en las elecciones municipales de Cochabamba, donde fue alcalde entre 1993 y 2000.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente, según la ley del Régimen Electoral.

En Bolivia 7.567.207 personas mayores de 18 años están habilitadas para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años y otros 369.308 ciudadanos podrán votar en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

Bolivia cuenta para esta elección con el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) cuyos primeros datos se darán a conocer a las 21.00 hora local (01.00 GMT del lunes).

También están desplegadas 14 misiones internacionales de observación electoral, las más numerosa de la de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de otras cinco delegaciones nacionales para vigilar el proceso. EFE

drl/eb/lnm

(vídeo) (foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR