Opositor ugandés Bobi Wine dice que su mujer fue hospitalizada tras un ataque de militares

3 minutos

Nairobi, 24 ene (EFE).- El líder de la oposición de Uganda, el cantante Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), que está en paradero desconocido tras las elecciones del 15 de enero, aseguró este sábado que su esposa, Barbie Kyagulanyi, fue hospitalizada tras ser atacada por soldados en su casa de la capital, Kampala.

«Cientos de soldados irrumpieron en nuestra casa en (el barrio de) Magere anoche (…). Muchos estaban borrachos. Llegaron con escaleras, listos para subir», señaló Bobi Wine en su cuenta de la red social X.

«Apuntaron a mi esposa con una pistola, pidiéndole que revelara mi paradero (…). Le arrebataron el teléfono a mi esposa, la obligaron a sentarse y le ordenaron que quitara su contraseña. Ella se negó. La estrangularon y la insultaron. ¡Le quitaron la blusa a la fuerza y ​​le tomaron fotos!», aseveró el político.

El líder de la opositora Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés) añadió que su mujer «fue trasladada de urgencia al hospital, donde permanece ingresada, lidiando con todo el trauma físico y psicológico».

«Sin embargo -concluyó-, a pesar de todo esto, seguimos firmes en nuestra convicción de que UGANDA SERÁ LIBRE».

El incidente ocurrió después de que el jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, general Muhoozi Kainerugaba, afirmara esta semana que reza para que el Ejército mate a Bobi Wine, tras las recientes elecciones que dieron el triunfo a su padre, el presidente Yoweri Museveni.

En mensajes publicados en la madrugada del lunes al martes pasados, Kainerugaba dio al líder opositor «exactamente 48 horas para entregarse a la Policía».

«Si no lo hace -advirtió-, lo consideraremos un rebelde y actuaremos en consecuencia».

Bobi Wine permanece escondido para proteger su vida, después de que el Ejército ya rodease su casa e impidiese cualquier movimiento de sus familiares el pasado día 16, cuando logró escapar del asedio.

Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones presidenciales del pasado día 15, logrando así un séptimo mandato, según la Comisión Electoral.

Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Pero el líder opositor rechazó estos resultados y denunció un «fraude masivo» en las elecciones, celebradas en medio de un apagón de internet y tras meses de represión de la disidencia.

Kainerugaba aseguró este viernes que las fuerzas de seguridad detuvieron a unos 2.000 simpatizantes de la oposición y mataron a «30 terroristas de NUP» tras las elecciones del 15 de enero pasado, si bien EFE no pudo verificar esas cifras de manera independiente.

Tanto la Unión Europea como el secretario general de la ONU, António Guterres, expresaron esta semana su preocupación por la violencia postelectoral en Uganda. EFE

pa/vh