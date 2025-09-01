Opositor ugandés boicotea su juicio por traición para denunciar el sesgo político del juez

3 minutos

Kampala, 1 sep (EFE).- El histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, detenido desde noviembre, boicoteó este lunes el inicio de su juicio por traición, un delito castigado con la pena de muerte, para denunciar la supuesta parcialidad política del juez que preside su caso y exigir su sustitución, informó a EFE su abogado.

“Es cierto que Besigye no se ha presentado en la corte. No se encuentra bien, pero lo ha hecho para denunciar el sesgo político del juez (Emmanuel Baguma) que lleva su caso”, dijo a EFE uno de los abogados del opositor, Eron Kiiza.

Tras meses de retrasos, se esperaba que el juicio contra el aún popular opositor comenzase este lunes en el Tribunal Superior de Kampala, pero sus abogados leyeron un documento en nombre de Besigye y de su socio, Obed Lutale, también detenido, en el que ambos alegaban estar enfermos para no acudir a la corte.

“Con este boicot exigimos que un juez imparcial presida el juicio”, añadió Kiiza en declaraciones a EFE.

Los abogados y sus clientes buscan apartar a Baguma del proceso, después de que el pasado 8 de agosto denegase a Besigye la libertad bajo fianza, pese a su prolongada detención sin juicio, debido a la “gravedad de los cargos de traición”.

Buguma también rechazó el argumento de la defensa sobre la presunta inconstitucionalidad de la larga detención de Besigye.

Besigye, de 69 años, desapareció en extrañas circunstancias a finales de noviembre en Nairobi, la capital de Kenia, y apareció unos días más tarde en una corte militar de Uganda acusado de traición, un delito que puede acarrearle la pena de muerte.

La Fiscalía ugandesa le acusa de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a varios países, como Suiza, Grecia y Kenia, para mantener reuniones sobre estos planes.

Según el Ministerio Público de Uganda, el opositor llegó a pedir apoyo económico para deponer a las autoridades del país y facilitó los viajes de varios ugandeses a la vecina Kenia para que recibiesen formación paramilitar.

Besigye, antiguo coronel del Ejército ugandés y ex aliado del presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, es uno de los políticos más populares del país.

En 1999, renunció a su posición militar después de acusar al Gobierno ugandés de propagar la corrupción y el nepotismo.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad de Uganda han intentado impedir los eventos públicos del antiguo militar, quien ha estado detenido decenas de veces.

Pese a estos obstáculos, Besigye presentó su candidatura a la Presidencia en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016).

Museveni, de 80 años, fue reelegido en enero de 2021 tras un período electoral caracterizado por la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición por las fuerzas de seguridad y al menos 54 manifestantes muertos. EFE

pm/aam/lar