Opositor ugandés pide apartar al juez de su juicio por traición y denuncia parcialidad

Nairobi, 8 oct (EFE).- El histórico líder opositor ugandés Kizza Besigye, detenido desde noviembre, denunció este miércoles la supuesta parcialidad del juez que preside su caso y pidió su sustitución durante la apertura de su juicio por traición, delito castigado con la pena de muerte.

“Consideramos que usted es o bien gravemente incompetente e incapaz de leer los documentos presentados ante usted o, al menos, parcial. Ambas son cuestiones muy serias que nos han obligado a presentar una queja ante la Comisión del Servicio Judicial en su contra”, declaró Besigye ante el tribunal.

Durante la audiencia celebrada en el Tribunal Superior en Kampala, capital de Uganda, el opositor manifestó su desacuerdo con que el proceso se desarrolle en esa sala, a la que calificó como “el tribunal equivocado”.

Junto a Obeid Lutale, también acusado de traición, solicitó al juez Emmanuel Baguma que el caso sea transferido a la División de Crímenes Internacionales del Tribunal Superior, donde fue presentado inicialmente por el Tribunal de Magistrados de Nakawa.

“El caso fue cometido en la División de Crímenes Internacionales, no aquí. Por eso consideramos que este tribunal no tiene jurisdicción”, agregó Besigye.

El político reiteró su petición de trasladar el expediente a la división judicial que considera competente y exigió garantías de legalidad en el proceso.

“Todos los documentos del Tribunal Militar General fueron presentados junto con nuestras solicitudes y los juramentos que hicimos, incluyen detalles desde nuestra detención hasta nuestra reclusión y fueron aceptados como verídicos por la fiscalía”, señaló.

El juez Baguma anunció que examinará las objeciones planteadas por la defensa y emitirá un fallo sobre el asunto el próximo 15 de octubre de 2025.

La defensa sostiene que la causa debe seguir en la División de Crímenes Internacionales, mientras que la fiscalía ha insistido en mantener el proceso en la División Criminal del Tribunal Superior.

Besigye, de 69 años, está acusado de preparar un complot para derrocar al Gobierno y de haber viajado a Suiza, Grecia y Kenia para recabar apoyo financiero, promover la caída de las autoridades ugandesas y facilitar desplazamientos de ciudadanos a Kenia para recibir entrenamiento paramilitar.

Ex coronel del Ejército y antiguo aliado del presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, Besigye es una de las figuras más destacadas de la oposición ugandesa. Renunció a su cargo militar en 1999 tras acusar al Gobierno de corrupción y nepotismo.

Desde entonces, las fuerzas de seguridad han intentado impedir sus actos públicos y ha sido detenido en numerosas ocasiones. Pese a ello, se ha postulado a la Presidencia en cuatro elecciones (2001, 2006, 2011 y 2016).

Museveni, de 80 años, fue reelegido en enero de 2021 tras un proceso electoral marcado por la desaparición de simpatizantes opositores, protestas reprimidas con munición real y al menos 54 muertos. EFE

