Opositor venezolano dice que muerte de preso político obliga a cambiar el sistema judicial

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Caracas, 18 may (EFE).- El secretario general del partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, aseguró este lunes que la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero Navas es expresión de todas las «deformaciones» que se deben cambiar en el sistema de justicia del país suramericano.

«Lo que le pasó a la señora Carmen Teresa Navas, lo que le pasó a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, es expresión de todas las deformaciones que debemos cambiar en el sistema judicial venezolano», indicó el exdiputado -citado en una nota de prensa-.

Calzadilla espera que la selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que trabaja el Parlamento, sea en «apego estricto a la Constitución y sea el primer paso en esa dirección».

A juicio del líder opositor, la muerte de Quero Navas hace diez meses y reconocida hace once días por el Gobierno venezolano, es «emblemático de lo mal que funciona la justicia en el país».

«Murió en prisión y sus carceleros no le notificaron al tribunal de la causa, a su defensor público que debió haber estado pendiente, a la Fiscalía, entes que no actuaron durante tanto tiempo. Cómo es posible que su causa todavía estaba abierta en un tribunal como si estuviera vivo. Así de mal está el sistema penitenciario y judicial de nuestro país», apostilló Calzadilla.

En la víspera, opositores y periodistas venezolanos informaron del fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue reconocida la semana pasada por el Gobierno, tras meses de denuncia sobre su desaparición.

El pasado viernes, durante una misa en la Iglesia católica de la Candelaria de Caracas a la que asistieron más de doscientas personas para honrar a Quero Navas, la mujer expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo «hasta el final».

El pasado 7 de mayo, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas, luego de dieciséis meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, el detenidos falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria y tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

Sin embargo, varias ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional. EFE

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