Opositor venezolano rechaza que autoridades vean libertad de presos políticos como «gesto»

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Maracaibo (Venezuela), 19 may (EFE).- El exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa rechazó este martes que autoridades de su país califiquen la liberación de presos políticos como un «gesto» y exigió la libertad de todas estas personas.

«Ellos (los funcionarios) lo ven como una concesión, porque ellos tienen a los presos como si fueran fichas de canje», expresó el dirigente opositor durante una protesta en la ciudad de Maracaibo (noroeste) contra la crisis del servicio eléctrico.

Guanipa, quien fue detenido en mayo de 2025 y salió de prisión en febrero de este año, respondió así a unas declaraciones del presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien anunció este martes que serán liberadas 300 personas y dijo esperar que «sepan apreciar el gesto».

Para el aliado de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, lo que las autoridades tienen que hacer es «soltarlos a todos» y que «no haya ninguna razón para que haya presos políticos».

«Entiendan que no es una concesión lo que están dando, es una reparación a un daño que le han hecho al país y a muchos venezolanos», sostuvo.

Además, Guanipa señaló que quienes «deberían ser procesados son quienes han violentado la Constitución, quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y quienes se han corrompido en el ejercicio de la función pública».

«Todo llega a su final y este régimen dictatorial llegó a su final, y eso nos permite tener el optimismo y la esperanza para seguir adelante», expresó el político, quien expresó la disposición a llevar a cabo «todas las acciones» que sean necesarias en el ámbito de la protesta pacífica para «generar las condiciones que permitan tener» elecciones.

Hasta la primera semana de mayo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, computaba 457 aún encarcelados, aunque en las últimas horas ha confirmado la excarcelación de más de una docena de personas, entre ellas los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, detenidos hace 23 años.

Jorge Rodríguez explicó este martes que «algunas» de las personas que serán liberadas estuvieron «incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología», serán beneficiadas, así como «mujeres embarazadas o lactantes».

El diputado anunció estas nuevas liberaciones cuando ONG y partidos opositores exigen una investigación independiente y con apoyo internacional de la muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 del preso político Víctor Quero, de la que el Gobierno informó el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

Hace una semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno va a asegurarse de liberar a todos los encarcelados por motivos políticos en Venezuela. EFE

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