Opositora Figuera agradece a EEUU compromiso con la recuperación democrática de Venezuela

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Caracas, 16 jul (EFE).- La exdiputada venezolana Dinorah Figuera, cabeza de un sector opositor que iniciará un diálogo con el chavismo respaldado por Washington, agradeció este jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por «su firme respaldo» y «compromiso con la recuperación democrática» del país suramericano.

«Ratificamos nuestro compromiso de avanzar, con unidad y responsabilidad, hacia la recuperación y reconstrucción del país, el restablecimiento de la institucionalidad democrática y una transición pacífica», expresó Figuera en X.

La política, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y que estuvo controlado por la oposición, respondió así a una publicación en esa red social del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien dijo que Estados Unidos «acoge con satisfacción el anuncio» del proceso de negociación pautado para el próximo 1 de agosto.

Según anunciaron las partes, el proceso se iniciará para promover la democracia en Venezuela, que aún sufre las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio que dejó al menos 4.829 muertos, más de 16.700 heridos y cuantiosos daños materiales.

«Celebramos el compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, mejorar el sistema electoral y restablecer las garantías para la participación política», señaló Pigott.

El miércoles, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento, controlado por el chavismo, y el grupo liderado por Figuera, según dijo a EFE una fuente cercana a la alianza.

Un día antes, el partido Vente Venezuela, liderado por Machado, había explicado que el encuentro tendría como objetivo «reunir información» sobre la vía de diálogo anunciada y «definir una posición pública al respecto».

Las conversaciones entre Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, habían comenzado el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos.

Machado, también premio nobel de la paz, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez. EFE

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