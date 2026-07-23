Opositora Figuera resalta importancia de Machado en proceso de diálogo con el chavismo

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Caracas, 23 jul (EFE).- La exdiputada venezolana Dinorah Figuera, quien encabeza un grupo opositor que iniciará diálogo con el chavismo, dijo este jueves que la opositora María Corina Machado es «muy importante en este proceso», que comenzará el próximo 1 de agosto.

«Como ya lo hemos expresado, a partir del 1 de agosto convocaremos a todos los sectores democráticos a participar y aportar propuestas para enriquecer la hoja de ruta. María Corina es muy importante en este proceso», indicó Figuera desde su cuenta de X.

La publicación la hizo en respuesta a las declaraciones de este jueves del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025, puede tener un rol en «la reconciliación» del país sudamericano.

«Coincidimos con el secretario: la reconciliación nacional exige amplitud, representación y participación para avanzar hacia una transición electoral pacífica y democrática”, agregó Figuera.

El pasado 18 de junio, Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento electo en 2015, llegó a Venezuela luego de ocho años de exilio para iniciar un proceso de conversaciones con el actual líder del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, con el respaldo de Estados Unidos.

Las conversaciones quedaron en suspenso tras el doble terremoto del pasado 24 de junio que hasta la fecha ha dejado 5.398 fallecidos y 16.740 heridos.

El pasado martes, el diputado opositor venezolano y excandidato presidencial Henrique Capriles dijo que una negociación que excluya a Machado «estará condenada a fracasar».

La semana pasada, Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, pero hasta la fecha no han trascendido detalles del encuentro.

La líder opositora, quien se encuentra fuera de Venezuela y que ha denunciado impedimentos para entrar al país, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

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