Opositora María Corina Machado gana Nobel de la Paz y promete «libertad» en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz por su «incansable» defensa de la democracia frente al «brutal» gobierno de Nicolás Maduro.

La dirigente de 58 años, que vive en la clandestinidad en Venezuela, dedicó el premio «al pueblo sufriente de Venezuela» y al presidente estadounidense Donald Trump, de quien espera ayuda para desbancar a Maduro del poder.

Machado se esconde para evitar un arresto desde hace más de un año, tras la reelección de Maduro para un tercer mandato que denuncia como fraudulenta. Suma el Nobel a otros dos premios de gran peso internacional, el Sájarov y Vaclav Havel.

«Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad», dijo en X esta ingeniera casada y con tres hijos. «¡Venezuela será libre!».

«Estamos en el umbral de la victoria», añadió. «Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump (…) Dedico este premio al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo a nuestra causa!».

La portavoz de la Casa Blanca retuiteó el mensaje de Machado. Pero minutos antes, el gobierno estadounidense había criticado la decisión del comité del Nobel.

«El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz», estimó en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Trump también aspiraba al Nobel por negociar un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza.

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

– «El mayor reconocimiento» –

Machado fue premiada «por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

«Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes», afirmó.

El comité publicó el video en el que Machado recibe la noticia tras ser despertada en plena madrugada. Quedó en silencio unos segundos, incrédula.

«Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece», dijo emocionada.

La noticia cayó como sorpresa en las calles de Venezuela, donde la mayoría habla en susurros sobre Machado por temor a represalias. El recuerdo de más de 2.400 arrestos tras las protestas contra Maduro aún está fresco.

«El Señor la ayude y llegue pronto» al poder para «hacer algo por nosotros, los humildes y por todo el país, porque de verdad que estamos mal», dijo una pensionada de 75 años que pidió el anonimato. «¡Claro que se lo merece!».

Pero no todos celebran. «Es una vergüenza que le haya tocado ese premio a esa señora después que tanta maldad ha hecho con Venezuela», dijo Luis Torres, un técnico de 65 años.

El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que Maduro denuncia como un asedio. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico, y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

Machado respalda estas maniobras militares.

– La Casa Blanca, descontenta –

Machado pasó a la clandestinidad poco después de publicar un sitio web con las actas que emitieron las máquinas de votación en las elecciones pasadas, que prueban el triunfo abrumador de su candidato Edmundo González.

Este diplomático -hasta entonces desconocido- la reemplazó como candidato cuando Machado fue inhabilitada a postularse a cargos públicos en una cuestionada decisión.

González reside en el exilio en España, mientras Machado asegura estar en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, insinuó recientemente que se refugia en la residencia del embajador de Estados Unidos en Caracas, desocupada desde que ambos países rompieron relaciones en 2019.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de la región tampoco reconocieron la reelección de Maduro.

El premio es un «merecidísimo reconocimiento» a su «larga lucha» por la «libertad» en Venezuela, celebró en X González Urrutia, quien comparte con Machado el premio Sájarov a la libertad de conciencia.

El portavoz de la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, dijo a su vez que la decisión refleja «las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela por elecciones libres y justas».

El Nobel es un «poderoso mensaje» en favor de la democracia, afirmó Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.

En 2024 el prestigioso galardón fue para el grupo antinuclear japonés Nihon Hidankyo, un movimiento promovido por supervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

