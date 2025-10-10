Opositores cubanos celebran el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado

La Habana, 10 oct (EFE).- La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) manifestó su «profunda alegría» por el Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado este viernes a María Corina Machado y reconoció la «firmeza y constancia» de la líder de la oposición venezolana.

«María Corina ha demostrado con firmeza y constancia un liderazgo inequívoco, uniendo a la oposición venezolana en un proyecto común», destacó el CTDC en un comunicado.

La organización destacó también que la «lucha incansable por una transición democrática en Venezuela le ha convertido (a Machado) en un referente de resistencia democrática en la región, abriendo un horizonte de inspiración para otras naciones que luchan por la libertad, como Cuba».

«Para nosotros, como cubanos, este premio representa también una esperanza compartida: la de que la valentía, el compromiso y la lucha cívica y pacífica por la democracia. Son caminos posibles para conquistar la libertad de nuestros pueblos», agregó el Consejo.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia».

Según un vídeo compartido por el equipo de prensa de Machado, que muestra al candidato opositor a la presidencia, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, hablando por teléfono en altavoz, la exdiputada y dirigente opositora aseguró estar «en shock».

Machado permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, en la víspera de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia en las presidenciales de 2024. EFE

