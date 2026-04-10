Opositores denuncian «brutal golpiza» en la cárcel contra disidente cubano Félix Navarro

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La Habana, 10 abr (EFE).- La plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció este viernes que el histórico disidente Félix Navarro, de 73 años, sufrió una «brutal golpiza» en prisión.

«Félix Navarro, quien ya presentaba un delicado estado de salud, ha sido víctima de una agresión que pone en peligro su vida. Posteriormente a la golpiza, ha sido sometido a condiciones aún más severas, siendo trasladado a una celda de castigo, y aumentando así el peligro de un desenlace fatal», informaron en un comunicado.

El CTDC, que calificó los hechos de «grave violación de derechos humanos» contra una persona «vulnerable» en la cárcel «por motivos políticos, exigió su «liberación inmediata e incondicional».

«Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos a actuar de inmediato, ya que su vida está en peligro», agregaron los opositores.

Navarro, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), se encuentra en la prisión de Agüica (oeste de Cuba) desde abril de 2025 y sus familiares han denunciado en los últimos meses un deterioro de su estado de salud.

El opositor fue encarcelado luego de que las autoridades del país revocaran su excarcelación -aprobada apenas tres meses antes- por el supuesto incumplimiento de las condicionantes que se le impusieron para poder salir de prisión.

Navarro se encontraba entre los presos por motivos políticos excarcelados en enero de 2025 gracias a un acuerdo entre La Habana y Washington, mediado por El Vaticano, del que se beneficiaron 553 reos (alrededor de la mitad presos por motivos políticos, según distintas ONG).

Cumplía entonces una pena de nueve años por los delitos de desorden público, desacato y atentado, tras ser arrestado en julio de 2021, luego de las mayores protestas antigubernamentales en décadas.

Anteriormente había sido encarcelado en múltiples ocasiones. Navarro perteneció al denominado Grupo de los 75, formado por intelectuales, disidentes y periodistas críticos, que fueron detenidos y condenados en la Primavera Negra de 2003.

La pena entonces fue de 25 años de prisión. EFE

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