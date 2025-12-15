Opositores paraguayos piden la renuncia de miembros del Supremo por reunión con Peña

Asunción, 15 dic (EFE).- Dirigentes y simpatizantes de los partidos de oposición que se agrupan bajo la plataforma Unidos por Paraguay exigieron este lunes la renuncia de seis de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que a inicios de mes sostuvieron una reunión no oficial con el presidente, Santiago Peña, en la sede del Ejecutivo.

«Renuncien por perjuros, han traicionado la confianza del pueblo porque son incapaces de comportarse con coraje cívico y honestidad intelectual en el ejercicio del cargo», dijo al leer un documento ante periodistas y una centena de manifestantes, frente al Palacio de Justicia, la exsenadora opositora Kattya González.

En el documento, que los opositores entregaron en la sede judicial, se condena que los ministros de la CSJ César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, María Llanes, César Garay, Luis Benítez y Alberto Martínez hubieran dado «la espalda a la ciudadanía» al participar de lo que califican como «conciliábulo mafioso» junto a Peña -en el cargo desde 2023-, extremo que consideraron pone en tela de juicio la imparcialidad del Supremo.

Asimismo, denunciaron que los miembros de la CSJ actuaron con «opacidad» y en la «clandestinidad», en vez de obrar con la «transparencia, honestidad y rectitud» que les mandata la Constitución paraguaya.

El hecho, que saltó a las primeras planas de la prensa local hace diez días, mantiene agitada la arena política en Paraguay.

Los opositores denunciaron hoy que el líder del gobernante Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes, también habría participado de la reunión, un hecho que temen le haya dado un tinte partidista al encuentro.

Al confirmar la reunión la semana pasada, el juez Eugenio Jiménez Rolón no mencionó la participación de Cartes y aseveró que los ministros discutieron temas presupuestarios con Peña.

Pero el senador opositor Eduardo Nakayama desestimó hace días que el presupuesto de la CSJ hubiera sido el tema de la reunión, al advertir que la financiación de las instituciones solo puede gestionarse ante el Congreso.

«Hay mucha especulación sobre los temas que se pudieron haber tratado, pero lo que yo puedo asegurar es que no se trató de lo que ellos dijeron, y eso es preocupante», dijo a EFE el legislador.EFE

