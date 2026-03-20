Opositores piden a EEUU llegar «al fondo» sobre presuntos vínculos de Petro con narcos

3 minutos

Bogotá, 20 mar (EFE).- Candidatos opositores a la Presidencia de Colombia pidieron este viernes a Estados Unidos que llegue «al fondo» en las investigaciones sobre los presuntos vínculos del presidente colombiano, Gustavo Petro, con narcotraficantes, luego de que The New York Times revelara que la justicia de EE.UU. investiga al mandatario.

«Muy grave el anuncio hoy de The New York Times. Es necesario que las autoridades de Estados Unidos lleguen al fondo de las averiguaciones y le cuenten al mundo si son o no ciertos los presuntos nexos del presidente Gustavo Petro con el narcotráfico», expresó la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial de la coalición de derechas ‘La gran consulta por Colombia’, en X.

El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, están a cargo de estas pesquisas, en las que participan fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), agrega el diario.

Al respecto, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, afirmó que «está pasando lo que tiene que pasar».

«Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. La justicia debe actuar como en derecho corresponde», expresó De la Espriella en un video, en el que aseguró que «quien aspire a la Presidencia de Colombia debe comprometerse ante el país a que hará responder a Petro y a todos sus cómplices por sus delitos».

El Gobierno colombiano, por su parte, manifestó que las acusaciones contra el presidente «carecen de fundamento» porque «ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe» de The New York Times.

La Embajada colombiana en Washington señaló en un comunicado que el reportaje se basa en «fuentes anónimas y sin hallazgos concretos», y pidió que sea leído «en su contexto completo y con la cautela que ameritan este tipo de versiones no verificadas».

Tensiones en la relación bilateral

Estas revelaciones se dieron a conocer un día después de que Petro afirmara que la Administración de Donald Trump le reactivó el visado estadounidense hasta el final de su mandato, que concluirá el 7 de agosto.

La relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

Sin embargo, la tensión en la relación disminuyó después de una llamada que sostuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a la reunión cordial que mantuvieron en la Casa Blanca el 3 de febrero. EFE

jga/cpy