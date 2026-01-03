Opositores venezolanos en España piden prudencia por ahora sobre el ataque de EE.UU.

1 minuto

Madrid, 3 ene (EFE).- Voces diversas de la oposición venezolana radicada en España prefieren ser prudentes por ahora sobre el ataque estadounidense contra Caracas y otras localidades y la captura de Nicolás Maduro, según aseguró este sábado el presidente Donald Trump.

Algunos sectores antichavistas consultados por EFE prefirieron esperar a que se aclaren los hechos con detalle antes de pronunciarse.

Otros rehusaron abiertamente manifestarse, al menos hasta la rueda de prensa anunciada por Trump sobre la operación militar.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, este exiliado en España desde septiembre de 2024, dijeron hoy que, de momento, no se pronunciarán sobre el ataque estadounidense.

«En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales», señaló la vocería oficial de ambos opositores en la red X. EFE

jl/alf