Optimismo cauteloso en el mundo ante el anuncio de un acuerdo entre Irán y EEUU

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Redacción Internacional, 15 jun (EFE).- Países europeos y árabes reaccionaron con optimismo al «importante avance» alcanzado en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y alentar un acuerdo, que es rechazado por varios sectores políticos de Israel.

«Mis más cálidas felicitaciones a Estados Unidos e Irán por haber alcanzado un acuerdo de paz que contempla un alto el fuego inmediato y permanente, la reapertura del estrecho de Ormuz y un marco para futuras negociaciones», señaló el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un breve comunicado en X.

Rechazo unánime en Israel

Desde Israel, de quien depende la firma pues sus ataques en Líbano amenazan con dinamitar las negociaciones, el rechazo ha sido unánime. Además, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano.

Asimismo, los líderes de la oposición, desde la izquierda hasta la extrema derecha, condenaron el pacto por no haber estado en las negociaciones. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirmó que Israel «no es una república bananera» y que el pacto no los vincula.

Pakistán y los vecinos árabes celebran

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, reivindicó este lunes el «importante avance», que «refleja el poder del compromiso diplomático sostenido y la determinación colectiva de las naciones amigas de priorizar el diálogo por encima de la confrontación».

En la región:

– Catar, también mediador, celebró «el paso importante hacia la paz» y la apertura de Ormuz.

– Líbano: El presidente Joseph Aoun valoró que el memorando de entendimiento refleja el «respeto por la soberanía libanesa, así como el reconocimiento de que la estabilidad y la seguridad de Líbano».

– La Liga Árabe: El secretario general Ahmed Abulgheit expresó su esperanza de que este avance constituya un paso significativo hacia «el fin definitivo de la agresión iraní e israelí contra los territorios árabes».

– Arabia Saudí: El Ministerio de Exteriores celebró «los esfuerzos de mediación realizados por la República Islámica de Pakistán y el Estado de Catar» y reiteró la importancia de restablecer la seguridad y la libertad de navegación en Ormuz.

– Palestina: La Autoridad Palestina celebró y renovó su llamamiento para intensificar los esfuerzos internacionales destinados a poner fin al conflicto en Gaza.

– Egipto: Cairo destacó que «espera que el acuerdo constituya un importante punto de inflexión para mejorar la confianza mutua» y apoyar la paz en Oriente Medio.

– Turquía: El presidente Recep Tayyip Erdogan saludó con «satisfacción» el acuerdo: «Espero de todo corazón que esta noticia, que el mundo entero ha necesitado durante mucho tiempo, ayude a allanar el camino para una paz y seguridad duraderas en nuestra región».

Europa, dispuesta a levantar sanciones

Desde Europa se acogió con satisfacción el anuncio e incluso Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron dispuestos a levantar sanciones a Irán y consideraron «vital» que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.

– UE: Los líderes de las principales instituciones de la Unión Europea (UE) celebraron el acuerdo y consideraron que debe permitir reabrir el estrecho de Ormuz y dar paso a unas negociaciones más profundas: «Debe restablecerse la libertad de navegación sin restricciones. Esto es esencial para la estabilidad regional y la economía mundial. Abre la puerta a negociaciones más amplias sobre la paz y la seguridad en Oriente Medio», indicó a través de redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

– España: El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares afirmó que la UE «debe estar presente» en la futura negociación para que Irán no se haga con el arma nuclear y también en el Líbano, con una misión que sustituya a la de la ONU.

– Reino Unido: El primer ministro Keir Starmer opinó que el mundo se encuentra en un «momento de enorme importancia»: «Llevamos mucho tiempo abogando por una desescalada, y es vital que todas las partes aprovechen esta oportunidad para garantizar la estabilidad en la región y restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz».

– Alemania: El canciller Friedrich Merz felicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la parte iraní por este «avance diplomático», al tiempo que expresó su convicción de que «el acuerdo puede allanar el camino hacia la recuperación de la economía mundial y la estabilización de la región».

– Italia: La primera ministra Giorgia Meloni indicó que «es necesario que cesen las hostilidades también en el Líbano»: «Esta es una oportunidad para la paz que debemos aprovechar: Italia, como en el pasado, está dispuesta a apoyar el proceso diplomático hacia un acuerdo integral». EFE

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