Oracle cae un 14,62 % en Wall Street entre temores sobre el futuro de la IA

Nueva York, 11 dic (EFE).- La tecnológica Oracle caía este jueves un 14,62 % tras la apertura de Wall Street, después de anunciar el miércoles unos resultados trimestrales por debajo de las previsiones del mercado y en un contexto en el que se ha avivado el temor a una burbuja en la Inteligencia Artificial (IA).

Las acciones de la compañía bajan un 14,62 %, hasta los 190,70 dólares, tras despertarse las dudas sobre el gasto en los servicios en la nube y el alza de las inversiones en IA, según los expertos.

La caída arrastró al índice tecnológico Nasdaq, que perdía un 0,69 % tras la apertura de la bolsa neoyorquina. EFE

