Oracle cae un 14,62 % en Wall Street entre temores sobre el futuro de la IA

3 minutos

Nueva York, 11 dic (EFE).- La tecnológica Oracle caía este jueves un 14,62 % tras la apertura de Wall Street, después de anunciar el miércoles unos resultados trimestrales por debajo de las previsiones del mercado y en un contexto en el que se ha avivado el temor a una burbuja en la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de la compañía bajan un 14,62 %, hasta los 190,70 dólares, tras despertarse las dudas sobre el gasto en los servicios en la nube y el alza de las inversiones en IA, según los expertos.

La caída arrastró al índice tecnológico Nasdaq, que perdía un 0,69 % tras la apertura de la bolsa neoyorquina.

Otros valores vinculados al sector tecnológico y la IA, como Nvidia y CoreWeave, también registran descensos tras la apertura, del 3,4 % y el 5,7 %, respectivamente

Los títulos de Oracle registran una tendencia descendente desde el pasado septiembre, cuando cotizaba en el entorno de los 340 dólares, en ese contexto marcado por el miedo a una burbuja en la IA.

Analistas de BofA Global Research señalan que gran parte del gasto en capital de Oracle está destinado a la expansión de centros de datos para inteligencia artificial, lo que ha ejercido presión sobre el precio de sus acciones.

Si bien destacan que este ciclo es «necesario para sostener el crecimiento a largo plazo de la compañía», ya que «apunta a fortalecer su infraestructura y su capacidad para atender la demanda creciente de servicios de IA».

La compañía, con sede en Austin (Texas), anunció que en el primer trimestre fiscal 2026 los ingresos fueron de 16.060 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 14 %, pero por debajo del consenso de analistas, que esperaban cerca de 16.210 millones.

Asimismo, el beneficio neto atribuido fue de 2.900 millones de dólares, lo que representa un descenso interanual de aproximadamente el 7 % frente al mismo trimestre del año anterior, debido al aumento de los gastos operativos y a las fuertes inversiones en infraestructura de nube y servicios vinculados a IA, según informó en un comunicado.

Pese a que el beneficio ajustado por acción fue de 2,26 dólares, por encima de las estimaciones, la reacción de los inversores fue negativa y en las operaciones posteriores al cierre del mercado las acciones ya caían más de un 7 %.

Oracle tiene una fuerte exposición a OpenAI, el desarrollador de ChatGPT, ya que le proporciona parte de la infraestructura de su nube y se ha convertido en un proveedor clave para el funcionamiento de modelos de inteligencia artificial de gran escala.

Esto implica que una parte significativa de los ingresos de Oracle está vinculado al éxito y la demanda de OpenAI. EFE

jco/syr/lar