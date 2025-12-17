Oracle y otros valores tecnológicos arrastran a la baja a Wall Street

2 minutos

Nueva York, 17 dic (EFE).- La bolsa de Wall Street cerró este miércoles en rojo, en una sesión marcada por la toma de ganancias en títulos vinculados a la inteligencia artificial (IA) y la incertidumbre sobre proyectos de infraestructura tecnológica.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,47 %, hasta 47.885 puntos; el S&P 500 retrocedió un 1,16 %, hasta 6.721 unidades, y el tecnológico Nasdaq cedió un 1,81 %, hasta 22.693 enteros.

Entre los valores tecnológicos, Oracle perdió un 5,4 % tras conocerse que Blue Owl Capital, su principal socio financiero para construir un nuevo centro de datos en Michigan, decidió no respaldar el proyecto, valorado en 10.000 millones de dólares.

Oracle explicó que su socio de desarrollo Related Digital ha encontrado otro socio de entre «un grupo competitivo de opciones», y que las conversaciones avanzan «según lo previsto» para «garantizar el respaldo financiero necesario para la construcción y operación» del centro.

Otros títulos ligados a la IA también cerraron con pérdidas: Broadcom cayó un 4,48 %, Nvidia un 3,81 %, AMD un 5,29 % y Alphabet, matriz de Google, un 3,21 %.

La bolsa viene de cerrar varias sesiones marcadas por la volatilidad de los títulos relacionados con la IA.

Los analistas destacan que existe una rotación de la inversión hacia sectores como los financieros en busca de mayor seguridad ante la incertidumbre.

«La gran pregunta es quién logrará monetizar las grandes inversiones en IA», comenta el experto Brian Mulberry, gestor de Zacks Investment Management, a la cadena CNBC.

Con todo, Bank of America Global Research sugiere hoy en un comunicado que las acciones de IA seguirán subiendo en 2026 pese a la volatibilidad actual y la cautela de los inversores, aunque advirtió sobre el riesgo de burbujas en el sector.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) aumentó este miércoles un 1,21 %, hasta situarse en 55,94 dólares el barril, ante la perspectiva de que Estados Unidos aplique un bloqueo total a los petroleros venezolanos que están sancionados.

Después de desplomarse un 2,73 % en la sesión previa, hasta un cierre de 55,27 dólares, su nivel más bajo desde 2021, el índice recuperó terreno este miércoles pero aún se sitúa por debajo de la barrera de los 60 dólares por barril. EFE

jco/rh/gpv

(foto)