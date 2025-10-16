Orange niega haber hecho una oferta de 4.800 millones por el 50 % de MasOrange

París, 16 oct (EFE).- El grupo francés Orange negó este jueves las informaciones de que ha hecho una oferta de 4.800 millones de euros a los fondos que controlan el 50 % de su filial española MasOrange, sin entrar en la cuestión de si está negociando con ellos por esa participación.

En una declaración en respuesta al artículo publicado por El Confidencial, Orange «niega formalmente haber presentado una oferta de 4.800 millones de euros para la adquisición del 50 % restante del capital de MasOrange que todavía no controla».

La compañía francesa de telecomunicaciones no quiso entrar en la cuestión de si está discutiendo directamente con Lorca Telecom (la entidad que agrupa las participaciones de los fondos KKR, Cinven y Providence) para comprar ese 50 %, que es una de las posibilidades que se fijaron las dos partes desde la fusión en julio de 2022.

En ese momento se estableció que, una vez que hubieran pasado dos años después de que MasOrange echara a andar, es decir en abril del año próximo, cualquiera de las dos partes podía activar una oferta pública de Venta (OPV), es decir sacar su participación a la bolsa.

Si los fondos optaban por esta operación y sacaban sus acciones de MasOrange al mercado, Orange podría comprar un 1 % que le daría el control de la empresa.

La otra opción, que se podía abrir desde seis meses antes y que por tanto ya está abierta, es que Orange negocie directamente con los fondos para comprarle el 50 %, y en ese escenario se sustentaría la hipótesis de una oferta como la planteada por El Confidencial y desmentida por el grupo francés.

Según el periódico, Orange ha propuesto ahora 4.800 millones de euros, 800 millones más de lo que les había dicho a los fondos en julio estar dispuesto a pagar.

Sin embargo, -siempre según El Confidencial- los socios de Lorca Telecom consideran eso «insuficiente» y si la compañía francesa no aumenta esa cifra (Josep Maria Echarri, hombre de confianza de KKR, había viajado a París en septiembre para advertir que no aceptarían menos de 5.000 millones) amenazan con vender su paquete a otros fondos o sacarlo a bolsa. EFE

