Orbán abandona el Kremlin tras una reunión de casi cuatro horas con Putin

Moscú, 28 nov (EFE).- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, abandonó el Kremlin tras sostener este viernes una reunión de casi cuatro horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que abordaron los suministros de hidrocarburos rusos y las negociaciones sobre el plan de paz para Ucrania.

La Presidencia rusa publicó en su canal de Telegram el correspondiente vídeo, en el que se observa al jefe del Gobierno húngaro descendiendo por la escalera de una de las salidas del Kremlin.

En la reunión participaron los ministros de Exteriores de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, que suministra a Budapest petróleo y gas a precios por debajo del mercado.

Las partes habían anunciado que no celebrarían rueda de prensa ni harían declaraciones tras la reunión.

Orbán, que aseguró que éste fue el decimocuarto encuentro con el jefe del Kremlin, ya suscitó duras críticas de Bruselas cuando viajó a Moscú en «misión de paz» nada más asumir a mediados de 2024 la presidencia de la Unión Europea (UE).

El primer ministro húngaro, que ha logrado lo que pocos han podido, llevarse bien con Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, aprovechó la ocasión para volver a ofrecer hoy Budapest como sede, no sólo para una cumbre bilateral, como la que fue finalmente cancelada en octubre, sino para unas futuras negociaciones de paz para Ucrania entre ambas potencias. EFE

