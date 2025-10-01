The Swiss voice in the world since 1935
Orbán aboga por derribar drones extranjeros que entren en territorio europeo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Copenhague, 1 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, manifestó este miércoles que los países europeos deberían simplemente «derribar» cualquier dron extranjero que realice incursiones en sus espacios aéreos.

«Si llegan drones que no pertenecen a tu país, hay que derribarlos», dijo Orbán ante la prensa en Copenhaguea en la entrada a la cumbre informal de los Veintisiete, al ser interrogado sobre las recientes incursiones registradas en varios países europeos.

El primer ministro enfatizó que si Hungría detectara drones ajenos los derribará, aunque no nombró a Rusia, supuesto origen de los aviones no tripulados que violaron en las últimas semanas los espacios aéreos de Dinamarca, Noruega, Polonia y países bálticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó hoy en Copenhague que Rusia está «poniendo a prueba a la Unión Europea» y tratando de generar «división y ansiedad» con su escalada de incursiones de drones en espacios aéreos de Estados miembros.

En cuanto a Ucrania, Orbán reiteró hoy que no apoya la integración a la UE de ese país, invadido por Rusia desde 2022, ya que «eso significaría importar la guerra a Europa».

El jefe de Gobierno húngaro, crítico con Kiev y cercano a Moscú, volvió a cuestionar si Ucrania sigue siendo un país soberano, ya que el funcionamiento del Estado ucraniano está financiado por Occidente.

«Sin este apoyo (Ucrania) dejaría de funcionar», afirmó Orbán, diciendo que no es una «valoración política sino un hecho financiero».

En ese sentido, agregó que sin el apoyo explícito de Hungría la UE no podrá iniciar las negociaciones de integración con Ucrania.

«Esto no funcionará con trucos legales», dijo Orbán, aludiendo claramente a que el Consejo Europeo analiza la posibilidad de encontrar una solución para iniciar las negociaciones sin el país centroeuropeo.

«Todos los procesos de integración se han realizado de la misma forma», recordó Orbán en referencia al concepto de unanimidad.

En cuanto a las importaciones de petróleo ruso, el líder húngaro reiteró que su país «no tiene salida al mar», por lo que necesita importar crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, ya que no cuenta con otras conexiones seguras. EFE

bru-mn/jk/psh

