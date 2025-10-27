Orbán afirma que Trump cometió un error sobre la sanciones al petroleo ruso

Roma, 27 dic (EFE).- El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, afirmó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió un error aprobando sanciones a petroleras rusas y que pronto viajará a Washington para abordar la cuestión, en una entrevista publicada en el diario italiano ‘La Repubblica’.

«Con el presidente Trump estamos debatiendo cómo construir un sistema sostenible para la economía de mi país, ya que Hungría depende en gran medida del petróleo y el gas rusos. Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez de suministro», explicó Orbán.

Y al respecto de estas sanciones por la falta de compromiso serio por parte de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, Orbán contestó que «desde el punto de vista húngaro», el presidente estadounidense cometió un error con las sanciones por lo que se intentará encontrar una salida.

El mandatario húngaro se reunió este lunes con el papa León XIV a quien pidió apoyo a los esfuerzos de Hungría para detener la guerra en Ucrania y también se entrevistará con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Con Meloni, adelantó que se hablará «del futuro de la economía europea, porque queda muy poco por hacer respecto a la guerra en Ucrania”.

Y al respecto aclaró:»Hemos delegado la capacidad de resolver esta guerra en manos de estadounidenses y rusos. Lamentablemente, no tenemos ningún papel que desempeñar. Europa está completamente fuera de escena». EFE

