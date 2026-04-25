Orbán anuncia que no ocupará un escaño en el Parlamento de Hungría

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El primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, declaró este sábado que renunciará a su mandato como diputado después de que su alianza de partidos sufriera una contundente derrota electoral tras 16 años en el poder.

Orbán perdió el 12 de abril frente al conservador proeuropeo Peter Magyar, cuyo partido recabó una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

A sus 62 años, el nacionalista, que ha formado parte del Parlamento húngaro desde que el país se democratizó en 1990, pidió la semana pasada una «renovación completa» de su partido, el Fidesz.

«Dado que el escaño que obtuve como cabeza de lista en la plataforma Fidesz KDNP es en realidad un escaño parlamentario para Fidesz decido devolverlo», afirmó el dirigente nacionalista en un video publicado en Facebook.

«En este momento no soy necesario en el Parlamento, sino en la reorganización del campo nacional», subrayó.

Peter Magyar, que ganó las elecciones prometiendo un «cambio de régimen», acusó a Orbán de cobarde.

«El ‘valiente’ combatiente callejero es incapaz de una cosa: asumir sus responsabilidades… Con un padrino de la mafia [al mando], no puede haber oposición democrática», declaró Magyar en Facebook.

La nueva cámara del Parlamento húngaro será inaugurada el 9 de mayo, cuando los nuevos diputados presten juramento.

El Parlamento tiene 199 escaños, de los que el partido Tisza, de Magyar, obtuvo 141; el Fidesz‑KDNP, de Orbán, 52; y la formación de ultraderecha Nuestra Patria, seis.

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