Orbán apoya a Trump en sus críticas a la UE y respalda su estrategia de seguridad

2 minutos

Budapest, 11 dic (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este jueves que la nueva estrategia de seguridad de EEUU, muy crítica con la Unión Europea (UE), es uno de los documentos más «importantes» de los últimos años.

«Ya está aquí la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, el documento más importante e interesante de los últimos años», afirmó Orbán en la red social Facebook.

El primer ministro, un cercano aliado del presidente estadounidense Donald Trump, agregó que en EE.UU. «ven que Europa ha llegado al final de un largo callejón sin salida económico».

Orbán también destacó que la estrategia de seguridad nacional de EE.UU., que se ha publicado recientemente, habla de la crisis civilizatoria de Europa.

«Ven que en Europa están en peligro los valores civilizadores, la democracia y el libre mercado», recoge el jefe de Gobierno, criticando a «los liberales europeos» por erradicar erróneamente las relaciones con Rusia.

«Según los responsables políticos estadounidenses, es necesario reconstruir al nivel estratégico el sistema de relaciones entre Europa y Rusia», añadió Orbán, el líder comunitario más cercano a Moscú.

También apuntó que en los EE.UU. «ven con claridad el declive de Europa» y afirmó que Hungría lucha contra esa supuesta decadencia desde hace 15 años.

«¡Y por fin no estamos solos!», exclamó Orbán que suele afirmar que quiere reformar la UE desde dentro hacia una unión de naciones soberanas.

La citada estrategia critica duramente las políticas migratorias y la supuesta censura en la UE y también hace eco de las teorías de la ultraderecha que opinan sobre un hipotético «fin de la civilización» europea dentro de dos décadas o menos.

El documento considera que, a largo plazo, varios miembros de la OTAN se convertirán en países «de mayoría no europea», lo que abre el debate sobre si deberán seguir en la Alianza y mantener las relaciones actuales con EE.UU.

La UE por su parte ha rechazado las críticas de EE.UU. y la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas ha afirmado que se trata de una provocación, a pesar de que habla de Washington como aliado. EFE

