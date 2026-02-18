Orbán asegura que la creación de la Junta de Paz es un «momento histórico»

Budapest, 18 feb (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró este miércoles que la creación de la llamada ‘Junta de Paz’, promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, significa un «momento histórico» al que Hungría se une «con honor».

En víspera de la sesión constituyente de la Junta en Washington, el mandatario habló en la red social X de un «momento histórico» y agregó que espera «con gran interés» la primera sesión de la Junta, a la que viajará y a la que «Hungría tuvo el honor de unirse».

El primer ministro húngaro, un cercano aliado de Trump, opinó que «las viejas estructuras internacionales destinadas a salvaguardar la paz han perdido fuerza», en clara alusión a la ONU.

Orbán, que gobierna su país desde hace 16 años con mayorías de dos tercios en el Parlamento, destacó que la iniciativa de Trump «está orientada a lograr resultados reales».

Aparte de Orbán, un grupo de ‘influencers’ progubernamentales también estarán mañana en Washington, informó este miércoles el portal independiente Hvg.

El jefe de Gobierno húngaro apoya a Trump desde hace una década y ya en la campaña electoral de 2016 respaldó al candidato republicano.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresó el lunes en Budapest el apoyo de Washington a Orbán de cara a las próximas elecciones legislativas el 12 de abril.

La Junta de Paz fue promovida por Trump para supervisar el proceso de paz en Gaza y para, según sus intenciones, resolver conflictos globales al margen de las estructuras de la ONU.

Junto a Hungría, en el encuentro del jueves también participarán otros países europeos, como Italia, República Checa y Bulgaria. EFE

