Orbán culpa a la izquierda del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en EEUU

Budapest, 11 sep (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha asegurado este jueves que el asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, un gran aliado de Donald Trump, es el resultado de las políticas «de odio» de los progresistas.

«Ayer perdimos a un auténtico defensor de la fe y la libertad», afirmó Orbán en la red social X, antes de agregar que «la muerte de Charlie Kirk «es el resultado de la campaña internacional de odio emprendida por la izquierda progresista y liberal».

En este contexto, comparó el asesinato de Kirk ayer en un campus universitario del Estado de Utah con los que sufrieron los líderes nacionalistas eslovaco, Robert Fico, y checo, Andrej Babis.

«¡Debemos detener el odio! ¡Debemos detener a la izquierda que incita al odio!», exclamó Orbán, un cercano aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump aseguró tras el ataque a Kirk que su Gobierno «perseguirá a los culpables» y describió al fallecido como «un patriota y defensor de la libertad de expresión».

El presidente de EEUU culpó a la retórica de la izquierda radical por «esta violencia».

Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario.

El activista era en una de las voces más reconocidas del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, cercano a Trump.

El primer ministro eslovaco, Fico, sufrió graves heridas en mayo de 2024 al ser tiroteado, mientras que el exjefe del Gobierno checo, Babis, fue fue golpeado en la cabeza con una muleta el pasado 1 de septiembre. EFE

mn/as/jgb