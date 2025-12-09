Orbán destaca afinidades con Peña en primera visita de un presidente paraguayo en 30 años

Budapest, 9 dic (EFE).- El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, recibió este martes en Budapest al presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la primera visita de un jefe de Estado paraguayo al país centroeuropeo en tres décadas, con el fin de impulsar las relaciones económicas bilaterales.

«Hemos analizado cómo puede Hungría apoyar el éxito de los programas económicos de Paraguay», indicó Orbán en Facebook, tras el encuentro.

El presidente Peña «ha anunciado un programa de desarrollo integral y busca socios para llevar a cabo las reformas con éxito», enfatizó Orbán, y subrayó que Hungría «se ha convertido en un referente con sus logros en materia de política de reducción de impuestos, ayudas a las familias, empleo y fomento de la inversión».

Orbán destacó que Peña da prioridad a asuntos que comparten, como «la paz, el crecimiento y las familias sólidas», y recordó que esta es la primera visita de un jefe de Estado paraguayo a Hungría en 30 años.

El jefe del Gobierno húngaro afirmó que fue «un honor» recibir al presidente paraguayo, que también se entrevistó hoy con su homólogo magiar, Tamás Sulyok.

La Presidencia de Paraguay, por su parte, notificó que Peña y la primera dama, Leticia Ocampos, fueron recibidos por Sulyok, «con quien mantuvieron una importante reunión».

«Este encuentro marca el inicio de un proceso para fortalecer los lazos entre ambas naciones y explorar nuevas oportunidades de desarrollo compartido», añadió la presidencia paraguaya.

Después de la visita a Budapest, el presidente paraguayo se traslada a la capital de Noruega, Oslo, donde acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

Peña es uno de los cuatro presidentes latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el premio, junto a Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Javier Milei (Argentina). EFE

