Orbán dice que «ha muerto» la propuesta para acelerar la integración de Ucrania en la UE

Copenhague, 2 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró ese jueves que la propuesta para acelerar el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) está «muerta» debido a su veto.

«Han presentado una propuesta para cambiar el marco legal de las negociaciones (de adhesión), dijo Orbán antes del comienzo de la segunda jornada de la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague, y agregó que él se ha opuesto a esas enmiendas, por lo que «la propuesta ha muerto».EFE

